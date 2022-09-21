TEKNOLOJİ
21 Eylül 2022 - 12:31

Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli oldu

Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli olurken, Facebook yine ilk olarak yer aldı. Böylelikle Facebook kullanıcı sayısının 2,91 milyar ile zirvede olduğu görüldü.

TEKNOLOJİ
21 Eylül 2022 - 12:31
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Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli oldu


Medya takip kurumu Ajans Press'in, We Are Social verilerinden ele geçirdiği bilgilere göre, 2022 yılının ilk yarısında dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,91 milyar olurken dünya çapındaki en büyük sosyal paylaşım olma özelliğini yine elinde bulundurduğu görüldü. Facebook'tan sonra sırasıyla en fazlaca kullanılan sosyal medya platformları ise; Youtube 2,56 milyar, WhatsApp 2 milyar, Instagram 1.47 milyar ve Wechat 1,26 milyar olarak kayıtlara geçti. Telegram, Twitter ve Pinterest ise sıralamada ilk 10'a giremezken, kullanıcı sayıları Telegram 550 milyon, Pinterest 444 milyon, Twitter ise 436 milyon olarak saptandı.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre yazılı ve online mecralar olmak suretiyle bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 435 bin 760 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Facebook konusu ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 93 bin 744 olarak kaydedilirken, ülkemizde de oldukça kullanımının yangın olduğu gözlendi.



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