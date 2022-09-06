Sosyal medya şovu pahalıya patladı: Hem araçtan hem ehliyetten oldu

Gaziosmanpaşa Hoca Ali Aslan Caddesi üzerinde 21 Ağustos 2022 tarihinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan 34 ESG 96 plakasına sahip aracın sürücüsü Serhat G., sivil trafik ekiplerince yakalandı. 34 ESG 96 plakasına sahip araç sürücüsü Serhat G.'ye drift yapmaktan 9 bin 125 TL trafik cezası kesildi. Aynı şahsın sürücü belgesi, 60 gün süreyle elinden alınırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü Serhat G. hakkında adli işlem yapılmak üzere Gaziosmanpaşa Karadeniz Şehit Gökhan Topçu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.