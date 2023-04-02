Sosyal medyada çok konuşulacak karar! Bunu yapmayanlar milyonlarca lira ceza ödeyecek: Kullanıcılara kötü haber!













Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aldığı yeni bir kararla, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonun üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcılarına ülkede en az bir yetkili temsilci belirleme zorunluluğu getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirliyor. Yeni karara göre, sosyal ağ sağlayıcılar Türkiye'de yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel bir kişiyi temsilci olarak belirlemek zorunda. Ayrıca, bu sağlayıcıların Türk bireylerin başvurularına 48 saat içinde yanıt vermeleri ve kullanıcıların verilerini Türkiye'de saklamak için gerekli önlemleri almaları gerekecek.Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası uygulanacak. Temsilci atanmaması halinde 10 milyon lira, 30 gün içinde temsilci atanmaması halinde ise 30 milyon lira para cezası uygulanacak. Ayrıca, kişiler tarafından yapılan başvurulara süresi içinde cevap vermeyen sosyal ağ sağlayıcılarına da 5 milyon lira para cezası uygulanacak. BTK'nın kararı, Türkiye'de sunulan sosyal ağ hizmetlerinde hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmayı amaçlıyor. Karar derhal yürürlüğe girecek olup, sosyal ağ sağlayıcılarının idari para cezalarına maruz kalmamaları için bu yeni düzenlemelere uymaları gerekmektedir.