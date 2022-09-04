Sosyal medyada gündem olan 'Kız Kulesi yıkıldı' iddialarına yalanlama açıklaması







"Arkası görülüyor' iddiaları yalanlandı







Dün itibari ile sosyal medya Kız Kulesi'nin yıkıldığına dair iddialarla sallandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, restorasyon için üzeri örtülen Kız Kulesi'nin "yıkıldığını" iddia ederek, sayfalarında tarihi binanın son resimlerini yayınladılar.Sosyal medya hesaplarında kullanıcıların paylaştığı görüntülerde "Saracak'tan Kız Kulesi'nin diğer tarafını görebilirsiniz" şeklindeki yorumları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Müdürlük; iyileşmenin devam ettiğini, görüntü ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Açıklamanın devamında 1940'lı yıllarda Kız Kulesi'nde meydana gelen yangın sonrasında yapılan betonarme eklentiye dikkat çekildi ve 2022 yılının sonlarında çalışmaların biteceği belirtildi. mAynı açıklamada ayrıca kulenin konik bölümünün evrensel koruma ilkelerine uygun olarak yapıdan kaldırıldığı da ifade edildi. Miras Müzeleri Genel Müdürlüğü'ün açıklamasında 'Restorasyon ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgelerin, aynı zamanda gelişmelerin "https://kizkulesi.com/ sitesi" üzerinden tüm halk ile paylaşıldığı da kaydedildi.