GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 19:43

Sosyal medyada gündem olan müteahhit: Depreme dayanıklılık yönetmeliğine mutlak uyumludur!

İstanbul Çekmeköy'de 5 katlı bir binanın görüntüsü gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan görüntülerde binanın 'depremde çökme riski' tartışıldı. Üçgen yapısı ile ince bir duvar üzerine inşa edilen apartmanın müteahhidi Eser Karataş ise, belediyenin binaya iskan verdiğini ve mutlak surette deprem yönetmeliğine uygun olduğunu söyledi.

GÜNDEM
16 Şubat 2023 - 19:43
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Sosyal medyada gündem olan müteahhit: Depreme dayanıklılık yönetmeliğine mutlak uyumludur!


İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki beş katlı Savaş apartmanına ait görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Önden bakıldığında üçgen ve ince duvar boyunca inşa edilmiş binanın birinci katında dükkanların sıralandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan üçgen şeklinde inşa edilmiş bir apartmanın fotoğrafı 'depremde yıkılma riski' tartışmasını alevlendirdi.

"YÖNETMELİKLERE KESİNLİKLE UYUMLU"

İstanbul Çekmeköy'de 5 katlı üçgen bina

Sosyal medyada binasının fotoğraflarını gören inşaatçı Eser Karataş, söz konusu tartışmalarla ilgili şunları söyledi:



"Binamız yeni bir bina; 10 yaşından küçük, 2013'te yeniden kuruldu. Evraklar şehir yönetimi tarafından onaylandı. Şehir, binanın şeklini tanımladı. Yapısı ve şekli belediyece onaylanmıştır. Belediye tarafından iskan edilen bu binanın tapu belgesinde herhangi bir yapısal sorunu olmadığı anlamına gelmektedir." dedi.

İstanbul Çekmeköy'de 5 katlı üçgen bina

Depreme dayanıklılık yönetmeliğine kesinlikle uygun olduğunu belirten Karataş, binada herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.

"BİNA İLE SORUNUMUZ YOK, MEMNUNUZ"

Binanın arsasının da sahibi olarak kayıtlarda adı geçen Fikret Savaş, kendisinin de binada oturduğunu ve bina ile ilgili hiçbir sıkıntılarının olmadığını ifade etti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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