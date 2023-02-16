Sosyal medyada gündem olan müteahhit: Depreme dayanıklılık yönetmeliğine mutlak uyumludur!







"YÖNETMELİKLERE KESİNLİKLE UYUMLU"











"BİNA İLE SORUNUMUZ YOK, MEMNUNUZ"

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki beş katlı Savaş apartmanına ait görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Önden bakıldığında üçgen ve ince duvar boyunca inşa edilmiş binanın birinci katında dükkanların sıralandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan üçgen şeklinde inşa edilmiş bir apartmanın fotoğrafı 'depremde yıkılma riski' tartışmasını alevlendirdi.Sosyal medyada binasının fotoğraflarını gören inşaatçı Eser Karataş, söz konusu tartışmalarla ilgili şunları söyledi:"Binamız yeni bir bina; 10 yaşından küçük, 2013'te yeniden kuruldu. Evraklar şehir yönetimi tarafından onaylandı. Şehir, binanın şeklini tanımladı. Yapısı ve şekli belediyece onaylanmıştır. Belediye tarafından iskan edilen bu binanın tapu belgesinde herhangi bir yapısal sorunu olmadığı anlamına gelmektedir." dedi.Depreme dayanıklılık yönetmeliğine kesinlikle uygun olduğunu belirten Karataş, binada herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.Binanın arsasının da sahibi olarak kayıtlarda adı geçen Fikret Savaş, kendisinin de binada oturduğunu ve bina ile ilgili hiçbir sıkıntılarının olmadığını ifade etti.