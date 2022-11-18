MAGAZİN
18 Kasım 2022 - 00:18

Sosyal medyada 'öldü' deniliyordu, Çaycı Hüseyin'in dönüşü muhteşem oldu! O diziyle geri dönüyor

Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'ini Alpaslan Özmol, reyting rekorları kıran fenomen diziyle ekranlara geri döneceğini açıkladı.

MAGAZİN
18 Kasım 2022 - 00:18
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Sosyal medyada 'öldü' deniliyordu, Çaycı Hüseyin'in dönüşü muhteşem oldu! O diziyle geri dönüyor


2000’li yılların en çok izlenen Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin’i yıllar sonra ekranlara dönüyor. Fenomen diziyle hayatımıza giren ve birçok yapımda yer alan Alpaslan Özmol, 3 yıl aranın ardından en çok izlenen dizilerden biriyle karşımıza çıkacak.

Çaycı Hüseyin ekranlara geri dönüyor

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde “ Çaylaaar “ repliğiyle akıllara kazınan Alpaslan Özmol, uzun süredir hiçbir yapımda yer almıyordu. Kendisiyle özdeşleşen Çaycı Hüseyin karakterinden sonra ekranlarla pek arası barışmayan ünlü isim şimdi yeni dizisi için kolları sıvadı.



Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç gibi isimlerin yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisi, 2000’li yıllara damgasını vurmuş ve final yapmasından yıllar sonra yeniden izleyici karşısına çıkmıştı. Ekranların en uzun soluklu yapımlarından olan dizinin neredeyse tüm bölümlerinde Çaycı Hüseyin karakteriyle Alpaslan Özmol yer alıyordu.

Son olarak 2019 yılında final bölümü yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Alpaslan Özmol, o günden bu yana herhangi bir yapımda yer almadı. Sosyal medyada sık sık ‘öldü’ yönünde haberleri çıkan ünlü ismin ekranlara dönüşü ise muhteşem oldu.

çaycı hüseyin

Daha önce Teşkilat dizisinde rol almak istediğini söyleyen ancak kadroda kendine yer bulamayan Özmol, şimdi reyting rekorları kıran bir dizide rol alacak.

Ünlü oyuncu, ATV ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde oynayacak. Özmol bu dizide “ Gürbüz Alp “ karakterine hayat verecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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