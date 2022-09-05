Sosyal medyada tartışma yaratan zeka testi! Resimdeki 10 adamı bulanlar üstün zekalı













Herkeste farklılık gösteren zeka üzerine testler son zamanlarda sosyal medya üzerinden gündeme gelmektedir. Zorluğu ile tartışmalar yaratan zeka testinde 10 adamı bulmak o kadar da kolay değil. Karmaşık resim içerisinde 10 dakika 10 adamı bulanların zeki olduğu iddia edilmektedir. Zeka testlerinde ki asıl amaç kişilerin hızlılığını ve beyin gücünü geliştirmektedir. Hız ile düşünceleri doğru orantılı şekilde ilerlemesi için gerekli olan zeka testlerinden olan karmaşık resimler arasından 10 adamı bulmak ise ayırt etme özelliği ile yakından ilgilidir. Kendini ve zihnini zeka testine verenlerin bu test üzerinde 10 dakika içerisinde sonuca gittiği gözlemlenmektedir.