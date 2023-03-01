Sosyal medyanın en popüler yemeği! Zararını duyduktan sonra bir daha ağzınıza sürmeyeceksiniz













FELÇ, KALP KRİZİ, DİYABET, TANSİYON, KOLESTROL!

NOODLE NE İÇERİYOR?

Tüketime hazır gıdaların sağlık riskleri üzerine birçok çalışma yapıldığından, uzmanlar genellikle bazı paketlenmiş gıdaların ciddi risk oluşturduğu sonucuna varmıştır.İçeriğini öğrenince evinize sokmayacaksınız Uzakdoğu kültüründe üretilen, son yıllarda TikTok ve Instagram gibi video uygulamaları ile sosyal medya kanallarında sık sık adı geçen ve özellikle gençlerin severek tükettiği ve tariflerini sıkça gördüğümüz bir makarna türü olan Noodle'ın zararlarını uzmanlar anlattı.İnce dilimlenmiş makarna benzeri erişteler olan Noodles, özellikle Uzak Doğu ve Asya ülkelerinde sıklıkla popüler bir yemektir. Çalışan insanların, fazla çalışıp yemek yapmaya vakti olmayanların ve özellikle genç öğrencilerin tercih ettiği bu makarna türü, pratik ve kolay hazırlanabilmesi nedeniyle çok sayıda iddia almıştır. Son araştırmalara göre sosyal medyada eriştenin kısırlığa yol açtığına dair açıklamalar da var. Peki erişte kısırlığa neden olur mu? Bunun ne zararı var? İşte cevabı...Uzakdoğu yemek kültüründe adından sıkça söz ettiren Güney Kore'de 11.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, erişte yiyenlerin kadınlarda felç, kalp hastalığı ve diyabet gibi hastalıklara yakalandığını bildirdi. Ayrıca Noodle tüketen kişilerin genellikle daha düşük bir metabolizmaya sahip olduğu ve ayrıca yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve kalp hastalığına neden olduğu bulunmuştur. Ayrıca kısırlık konusunda çok merak edilen net bir çalışmanın bulunmadığı ancak kısırlığa yol açmadığının doğrulanamadığı belirtildi.Noodle, sağlıklı hiçbir şey olmadığına dikkat çekmekle beraber, Noodle bazı toksik koruyucu Tersiyer Butilhidrokinon (TBHQ) içeren katkı maddeleri içerir. Tersiyer bütilhidrokinon (TBHQ), petrol koruyucunun bir yan ürünüdür. Tüketiciler, sentetik kimyasalların antioksidan özellikler içerebileceğini göz ardı etseler de, bu antioksidanlar doğal antioksidanlardan farklıdır ve faydalı değildir.