Sosyal medyayı birbirine katan test! Evlerin arasındaki kediyi 9 saniyede bulan dahi sayılıyor!

Optik illüzyon oyunları insan beynini çalıştıran, algıları zorlayan ve kafa çalıştıran testlerdir. Twitter’de popüler olan bitişik evler arasındaki kediyi bulma oyunu da bunlardan birisi.
10 Saniyede Kediyi Bulabilecek Misiniz?Zekanızı ve gözlem yeteneğinizi ölçmek istediğiniz anda optik illüzyon oyunlarına başvurabilirsiniz. Bu durumda sosyal medya kullanıcısının Twitter’da yayınlamış olduğu optik illüzyon oyununu deneyebilirsiniz. Aşağıda görmüş olduğunuz görseli yapan kimi kullanıcı 4 -5 saniye içerisinde bulduğunu dillendirmektedir.
Twitter’da bu illüzyonu yayınlayan kullanıcıya göre ise ‘Dikkatli olunursa kediyi 10 saniye içerisinde bulursunuz.’ Diye yazmıştır. Peki, siz kaç saniye içerisinde buldunuz?
Twitter'daki görsele erişmek için tıklayınız!