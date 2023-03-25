YAŞAM
25 Mart 2023 - 16:15

Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki 4 gizli yüzü bulmak için 10 saniyeniz var! Üstün zekalılar saniyesinde buluyor

Son zamanlarda sosyal medyada gündem olan göz testlerine bir yenisi daha eklendi. Şimdilerde sürekli paylaşılan illüzyonda bir resimde gizlenen 4 yüzün bulunması isteniyor. Peki siz de bulabilecek misiniz? İşte o testin yer aldığı resim haberimizde.

YAŞAM
25 Mart 2023 - 16:15
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Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki 4 gizli yüzü bulmak için 10 saniyeniz var! Üstün zekalılar saniyesinde buluyor
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Göz yanılsamalarıyla yapılan testler paylaşım rekorları kırdı. Bu test bazıları için çok kolayken bazıları için zor. Dikkat gerektiren bu resimde gizlenen 4 yüzü bulmak ise testin amacı. Basit bir IQ testi olarak da görülen bu test yazının devamında yer alıyor.

İLLÜZYON TESTİ DİKKAT GEREKTİRİYOR

Yalnızca gözlem gücü iyi olanlar bu testi çözebiliyor. Şimdi dikkatli olun ve bu resmi iyice inceleyin.



göz testi

İşte dikkat gerektiren ve çözmesi zor olan resim. Bunu çözmek için oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Aynı zamanda odaklı bir şekilde bakmak ve 9 saniye gibi bir sürede resimde gizlenen 4 yüzü bulmak sonuca ulaştırıyor. 

göz testi

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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