Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki 4 gizli yüzü bulmak için 10 saniyeniz var! Üstün zekalılar saniyesinde buluyor







İLLÜZYON TESTİ DİKKAT GEREKTİRİYOR







Göz yanılsamalarıyla yapılan testler paylaşım rekorları kırdı. Bu test bazıları için çok kolayken bazıları için zor. Dikkat gerektiren bu resimde gizlenen 4 yüzü bulmak ise testin amacı. Basit bir IQ testi olarak da görülen bu test yazının devamında yer alıyor.Yalnızca gözlem gücü iyi olanlar bu testi çözebiliyor. Şimdi dikkatli olun ve bu resmi iyice inceleyin.İşte dikkat gerektiren ve çözmesi zor olan resim. Bunu çözmek için oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Aynı zamanda odaklı bir şekilde bakmak ve 9 saniye gibi bir sürede resimde gizlenen 4 yüzü bulmak sonuca ulaştırıyor.