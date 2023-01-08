Sosyal meydada ki cesur paylaşımları ile sık sık gündemdeydi kazancı çok şaşırttı







Youtube’dan kazanmıyorum







Son dönemin çok konuşulan şarkıcılarından Zeynep Bastık cesur pozları ve söylemleri ile sık sık sosyal medyanın gündeminde. Son olarak günlerdir ilk çamaşırlı paylaşımıyla adından söz ettiren şarkıcı kazancıyla emlak yatırımı yaptığı biliniyordu. Youtube üzerinden ün yakayalan sanatçı verdiği konserler ve yakın zamanda Katar da gerçekleşen Dünya Kupasında sahne alarak şöhretini yurtdışına taşımıştı.Her yaptığı ile gündem olmayı başaran şarkıcı Zeynep Bastık’ın kazancı merak konusuydu. En çok kazancı Youtube üzerinden kazandığı iddia ediliyordu. Ünlü şarkıcı o iddiaları yalanladı. Konser ücretlerini yükselttiği bilinen şarkıcının İzmir Urla da aldığı eve yaklaşık 40 milyon Tl masraf yaptığı duyanları şaşkına çevirmişti. 2.Sayfa adlı magazin programının haberine göre ünlü şarkıcının YouTube üzerinden para kazanmadığını yaptığı parçalar Cover olduğu için telif hakkına gittiği kazancının tamanını konserlerinden elde ettiği, YouTube dan 1 lira bile kazanmadığı iddiaları gündeme geldi. Youtube dan para kazanmadığını söyleyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medyada yeni bir tartışma konusu yarattı.