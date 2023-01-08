Son dönemin çok konuşulan şarkıcılarından Zeynep Bastık cesur pozları ve söylemleri ile sık sık sosyal medyanın gündeminde. Son olarak günlerdir ilk çamaşırlı paylaşımıyla adından söz ettiren şarkıcı kazancıyla emlak yatırımı yaptığı biliniyordu. Youtube üzerinden ün yakayalan sanatçı verdiği konserler ve yakın zamanda Katar da gerçekleşen Dünya Kupasında sahne alarak şöhretini yurtdışına taşımıştı.
MAGAZİN
08 Ocak 2023 - 15:02
Sosyal meydada ki cesur paylaşımları ile sık sık gündemdeydi kazancı çok şaşırttı
Coverladığı şarkılar ile büyük bir sükse yakayalayan şarkıcı sosyal medyada paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyordu…
MAGAZİN
08 Ocak 2023 - 15:02
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