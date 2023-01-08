MAGAZİN
08 Ocak 2023 - 15:02

Sosyal meydada ki cesur paylaşımları ile sık sık gündemdeydi kazancı çok şaşırttı

Coverladığı şarkılar ile büyük bir sükse yakayalayan şarkıcı sosyal medyada paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyordu…

MAGAZİN
08 Ocak 2023 - 15:02
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Sosyal meydada ki cesur paylaşımları ile sık sık gündemdeydi kazancı çok şaşırttı


Son dönemin çok konuşulan şarkıcılarından Zeynep Bastık cesur pozları ve söylemleri ile sık sık sosyal medyanın gündeminde. Son olarak günlerdir ilk çamaşırlı paylaşımıyla adından söz ettiren şarkıcı kazancıyla emlak yatırımı yaptığı biliniyordu. Youtube üzerinden ün yakayalan sanatçı verdiği konserler ve yakın zamanda Katar da gerçekleşen Dünya Kupasında sahne alarak şöhretini yurtdışına taşımıştı. Zeynep Bastık

Youtube’dan kazanmıyorum 

Her yaptığı ile gündem olmayı başaran şarkıcı Zeynep Bastık’ın kazancı merak konusuydu. En çok kazancı Youtube üzerinden kazandığı iddia ediliyordu. Ünlü şarkıcı o iddiaları yalanladı. Konser ücretlerini yükselttiği bilinen şarkıcının İzmir Urla da aldığı eve yaklaşık 40 milyon Tl masraf yaptığı duyanları şaşkına çevirmişti. 2.Sayfa adlı magazin programının haberine göre ünlü şarkıcının YouTube üzerinden para kazanmadığını yaptığı parçalar Cover olduğu için telif hakkına gittiği kazancının tamanını konserlerinden elde ettiği, YouTube dan 1 lira bile kazanmadığı iddiaları gündeme geldi. Youtube dan para kazanmadığını söyleyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medyada yeni bir tartışma konusu yarattı. Zeynep Bastık



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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