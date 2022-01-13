Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri 1611 liraya yükseltildi!

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için verilen ve onların okul masraflarıyla diğer gereksinmelerinin karşılanmasını sağlayan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarları memur maaşları için yapılan yeni düzenleme doğrultusunda tekrar değerlendirildi. Daha önceden her çocuk için ortalama olarak ödenen 1259 liranın yeniden değerleme sonrasında 1611 liraya çıkarılmasına karar verildi.
Söz konusu ödemelerin başlatıldığı bilgisini paylaşan Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına Ocak ayı için toplamda 234 milyon 666 bin lira bir aktarım yapacaklarını belirterek SED ödemelerinde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 1259 liradan 1611 liraya çıkardıklarını ve 142 bin çocuğun yararlandığı söz konusu ödemelerinde ailelerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.
Söz konusu ödemelerin başlatıldığı bilgisini paylaşan Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına Ocak ayı için toplamda 234 milyon 666 bin lira bir aktarım yapacaklarını belirterek SED ödemelerinde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 1259 liradan 1611 liraya çıkardıklarını ve 142 bin çocuğun yararlandığı söz konusu ödemelerinde ailelerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.