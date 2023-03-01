Finans
01 Mart 2023 - 23:45

Sosyal yardım alanlar hemen listeyi kontrol etsin! TC kimlik numarasına göre o tarihlerde ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığının ödemelerinin neden gelmediği ve kaç lira alınması gerektiği açıklandı.

Finans
01 Mart 2023 - 23:45
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Sosyal yardım alanlar hemen listeyi kontrol etsin! TC kimlik numarasına göre o tarihlerde ödenecek


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 sosyal yardım paralarını her ay yatırmaya başladı. Şubat ayı bitmek üzereyken de ödemelerini almayan vatandaşları büyük bir sorun bekliyor. Sosyal yardım ne zaman yatacak? 12 ay boyunca henüz ödeme yapılmamış kişiler bulunmaktadır. Bunun çözümü ise sizlerle.

Aile Destek Programı Şubat Ayı Ödemeleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımından faydalanan vatandaşlar Şubat ayı paralarının henüz ödenmeme sebebini araştırmaktır. Bu konu ile ilgili bakanlık henüz bir açıklamada da bulunmadı.



aile destek parası

Aile Destek Programı Başvurusu

E-devlet üzerinden kolayca başvurmak mümkündür. Bu duruma ek olarak ikametgah edilen yerde 3294 sayılı kanun çerçevesinde açılmış olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de başvurmak mümkündür.

Başvurmak için tıklayınız.

Aile Destek Ödemeleri Ne Kadar?

• 450 TL altındakilere 1250 TL,

• 450 – 911,15 TL altındakilere 1100 TL,

• 911,15 – 13723 TL altındakilere 950 TL,

• 1372,30 – 2835,60 TL altındakilere de 850 TL

Ödeme yapılacak.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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