Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 sosyal yardım paralarını her ay yatırmaya başladı. Şubat ayı bitmek üzereyken de ödemelerini almayan vatandaşları büyük bir sorun bekliyor. Sosyal yardım ne zaman yatacak? 12 ay boyunca henüz ödeme yapılmamış kişiler bulunmaktadır. Bunun çözümü ise sizlerle.
Finans
01 Mart 2023 - 23:45
Sosyal yardım alanlar hemen listeyi kontrol etsin! TC kimlik numarasına göre o tarihlerde ödenecek
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığının ödemelerinin neden gelmediği ve kaç lira alınması gerektiği açıklandı.
Finans
01 Mart 2023 - 23:45