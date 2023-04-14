Sosyal yardım fırtınası geri döndü! İhtiyaç sahipleri elini çabuk tutsun: O şartla 1611 TL devlet yardımı yapılacak!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açıklaması ile birlikte öğrencilerin merakla beklediği yardım paketi nihayet duyuruldu. Yüz binlerce öğrenci, PTT aracılığıyla sunulan karşılıksız kredi ve burs fırsatlarını araştırmaya başladı. Okul hayatının tekrar başlaması ve artan maliyetler nedeniyle ailelerin yükünü hafifletmek için devletin sunduğu aile destek programı, zor durumda olan öğrencilere yardım eli uzatıyor. Bu programa dahil olan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelerine 1611 TL'lik yardım alabilecekler.
YARDIM PARASI DETAYLARI AÇIKLANDI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, yardım parası konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin yardım parası alabilmeleri için e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Bunun için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bölümüne geçip "sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvuru" kısmına tıklamaları yeterli olacak. Burada çıkan kayıt formunu doldurduktan sonra başvurularını PTT aracılığıyla gerçekleştirecekler. Başvurular kabul edildiğinde, her ay karşılıksız olarak 1611 TL ödeme alabilecekler. Başvuru sahiplerinin hesaplarını düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor, zira ödemeler Bakanlık tarafından yapılmaktadır.