Sosyal yardım girmeyen ev kalmayacak! e-Devlet başvuruları açıldı: 2.500 TL para yardımı hangi şartla verilecek!

ÖDEME DESTEKLERİ ARTTI!







''Biz sosyal destekleri yalnıca yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi bütün yurttaşlarımıza verildiği anlayılı ile sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu bağlamda doğalgaz tüketimi desteğidir. Şubat ayından beri başvuruları alınmaya başlanan bu desteğin ilk ödemelerini üç yüz on bir bin haneye yapmıştık."

900 - 2500 LİRA ÖDENECEK!









BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?













PTT KARTLA ÇEKİLECEK!









BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

ÖDEME NE KADAR OLACAK?









MART AYININ ÖDEMESİ NE ZAMAN?









Ev başına iki bin beş yüz liraya kadar nakit desteği yapılacak! Sosyal yardımlar çerçevesine dahil olan doğal gaz desteklemeleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdan ihtiyaç duyan fatura sahiplerine dokuz yüz lira ila iki bin beş yüz lira tutarlarında yardım sağlanacak. Kışın zor şartlarında İhtiyaç duyan yuvalara için yaşama geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılıyor. Öyleyse doğal gaz desteğinden faydalanmak için nasıl başvuru yapılır, sağlanması gereken koşullar hangileridir?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Ocak ayında toplanan Kabine Toplantısı'ndan sonra destekleme ödemelerinin daha da artırıldığını bu kelimelerle duyurmuştu:Yeni başlayan başvuru sürecindede ev sahiplerine ek olarak kiracılar da doğalgaz yardımı desteği kapsamına alındı. Destek ev başına dokuz yüz lira ile iki bin beş yüz lira arası olacak şekilde artırıldı. Kronik hastası, yaşam destek cihazı olan evlere yüzde beş ilave destek eklenecek. Toplamda üç milyar liralık doğalgaz yardımı desteği vererek vatandaşlarımızı bu kış soğuklarda, karda kışta sıcacık birer yuvaya kavuşturmakta kararlı olunduğu söylenildi.Başkan Erdoğan cümlelerinin devamında,diye ekledi. Doğalgaz Tüketim Desteği projesine ' https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti ' adresiyle başvuruda bulunulabilecek.Doğal gaz desteği yardımı ödemelerine başvuru sonucunda destek hak kazananların PTT kartına yatırılmaktadır. Başvurusu sonucunda destek için hak sahibi durumunda olan vatandaşlar PTT'ye doğalgaz faturalarını ibra ettikleri zaman sağlanan destekten faydalanabilecekler.Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bünyesinden yaşama geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" projesi yardımından evinin yararlanabilmesi için, başvuru sahibi vatandaşın aşağıdaki şartları sağlaması lazım;• TC vatandaşı olmak, • E-Devlet kapısı aracılığı ile destek programına başvuruda bulunmak, • İkamet ettiği adreste ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliğinin bulunması • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahibi olduğu kararının verilmesi. • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması Bakan Yanık ilaveten sağlık raporu olan kronik hastalara veya yaşamlarını cihaza bağlı sürdüren kişilere belirlenen destek tutarlarına ilave olarak yüzde beş daha fazla ödeme yapılacağını bildirmişti.. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz yıl doğal gaz desteklemesi için iki yüz on altı bin adet yurttaşın başvurduğunu halka açıklamıştı. Sosyal mecralardaki sayfasından açıklama paylaşan bakan,ifadelerini de sözlerine ilave etmişti. Ayrıca Bakan; ihtiyaç sahibi kimselere, doğal gaz altyapısı bulunan altı yüz kırk yedi belde ve ilçede ikamet etmekte olan ve doğal gaz abonesi olan tüm yurttaşların bu destekten yararlanabileceğini dile getirdi.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın karar verdiği miktara göre, her ay temel gereksinimlerini karşılayamayan yurttaşlar için dokuz yüz ve iki bin beş yüz lira bandında doğal gaz destek ödemesi gerçekleştirilecek.Destek ödemeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılıyor ve ödemelerin tutarı da bu vakıf tarafından belirleniyor. Doğal gaz destek ödemeleri genelde her ayın 15'i ile 30'u arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Mart ayında da bu durumun benzer olması bekleniyor. Ödemelerin daha öncesinde yapılacağına dair herhangi bir bilgi henüz verilmedi.