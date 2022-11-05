Sosyal yardım nedir, içeriği nelerdir? Sosyal yardım başvuruları nereye ve nasıl yapılır? E-Devlet sosyal yardım başvurusu sorgulama







SOSYAL YARDIMLAR NELERDEN OLUŞUYOR?







SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI KİMLERİ KAPSIYOR?

SOSYAL YARDIMLAR NEREYE YATIRILIYOR?

SOSYAL YARDIM SONUCU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

SOSYAL YARDIMLAR NELERDİR?

E-Devlet sosyal yardım başvurusunun sorgulanması, devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara yapılan yardımın sorgulanmasıdır. Bütün ihtiyaç sahipleri devlet tarafından verilen sosyal yardımlara başvuru yapabiliyor. Başvuruda kişinin verdiği bilgiler teyit edilir ve sonrasında başvuru sahibinin durumu adresinde yapılan inceleme ile yeniden teyit edilmiş olur.Sosyal yardım, maddi imkanları temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayan vatandaşlara yapılan yardımdır. Devletin verdiği bu yardımlar vatandaşın ihtiyaç durumu doğrultusunda değişmektedir.İhtiyaç sahibi vatandaşların yaptığı yardım başvuruları incelemeye alınır ve tutulan rapor doğrultusunda sonuca bağlanır. Burada başvuru sahibinin formda yazdığı bilgilerin doğru olması oldukça önemlidir.Önceden sosyal yardım almış olanlar, İŞKUR işsizlik maaşı alanlar, 5510 sayılı Kanunun 4A kapsamındaki kamu çalışanları, 5510 Sayılı Kanunun 4C kapsamındaki memurlar, SGK aylığı alan emekliler sosyal yardımlara başvuruda bulunamaz.Sosyal yardım ödemeleri PTT şubelerinde kişilerin hesabına yatırılmaktadır.Başvuru sonucunuzu öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne sosyal yardım bilgileri sorgulama yazmalısınız. Ekrana gelen sayfada yardım alma hakkı kazanıp kazanmadığınızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.Birçok alanda yapılan sosyal yardımlar genellikle; çocuklu aileye mama ile bez, ihtiyaç sahibi kişilere gıda ile erzak, evsizlere barınma, eğitim, yakacak, giysi, fatura desteği ve engelli bireylere yapılan yardımlardır.