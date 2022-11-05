YAŞAM
05 Kasım 2022 - 10:40

Sosyal yardım nedir, içeriği nelerdir? Sosyal yardım başvuruları nereye ve nasıl yapılır? E-Devlet sosyal yardım başvurusu sorgulama

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sosyal yardım desteklerinin başvuruları e-Devlet sisteminden yapılıyor. Peki, sosyal yardım nedir, kimlere yapılıyor? Sosyal yardım başvuruları nasıl sorgulanır? İşte sosyal yardımla ilgili merak edilenler...

YAŞAM
05 Kasım 2022 - 10:40
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Sosyal yardım nedir, içeriği nelerdir? Sosyal yardım başvuruları nereye ve nasıl yapılır? E-Devlet sosyal yardım başvurusu sorgulama


E-Devlet sosyal yardım başvurusunun sorgulanması, devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara yapılan yardımın sorgulanmasıdır. Bütün ihtiyaç sahipleri devlet tarafından verilen sosyal yardımlara başvuru yapabiliyor. Başvuruda kişinin verdiği bilgiler teyit edilir ve sonrasında başvuru sahibinin durumu adresinde yapılan inceleme ile yeniden teyit edilmiş olur.

SOSYAL YARDIMLAR NELERDEN OLUŞUYOR?

Sosyal yardım, maddi imkanları temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayan vatandaşlara yapılan yardımdır. Devletin verdiği bu yardımlar vatandaşın ihtiyaç durumu doğrultusunda değişmektedir.



İhtiyaç sahibi vatandaşların yaptığı yardım başvuruları incelemeye alınır ve tutulan rapor doğrultusunda sonuca bağlanır. Burada başvuru sahibinin formda yazdığı bilgilerin doğru olması oldukça önemlidir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI KİMLERİ KAPSIYOR?

Önceden sosyal yardım almış olanlar, İŞKUR işsizlik maaşı alanlar, 5510 sayılı Kanunun 4A kapsamındaki kamu çalışanları, 5510 Sayılı Kanunun 4C kapsamındaki memurlar, SGK aylığı alan emekliler sosyal yardımlara başvuruda bulunamaz.

 sosyal yardım sorgulama

SOSYAL YARDIMLAR NEREYE YATIRILIYOR?

Sosyal yardım ödemeleri PTT şubelerinde kişilerin hesabına yatırılmaktadır.

SOSYAL YARDIM SONUCU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Başvuru sonucunuzu öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne sosyal yardım bilgileri sorgulama yazmalısınız. Ekrana gelen sayfada yardım alma hakkı kazanıp kazanmadığınızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

SOSYAL YARDIMLAR NELERDİR?

Birçok alanda yapılan sosyal yardımlar genellikle; çocuklu aileye mama ile bez, ihtiyaç sahibi kişilere gıda ile erzak, evsizlere barınma, eğitim, yakacak, giysi, fatura desteği ve engelli bireylere yapılan yardımlardır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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