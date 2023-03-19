65 yaş ve üzeri vatandaşları yakından ilgilendiren sosyal destek ödemelerine zam yapıldı. Yaşlı olan ve emeklilik maaşı olmayan kişilere yapılacak ödemeler için soruşturma ekranı merak konusu oldu. İşte, başvuru yapan herkese 2604 TL olarak ödemeler hesaplarda.
YAŞAM
19 Mart 2023 - 11:45
Sosyal yardıma dev zam açıklandı! Başvuru yapanlar artık ayda 2.605 TL ödeme alacak: Duyuru yapıldı
Emeklilik hakkı olan kişilere yapıla ödemeler banka hesaplarına yatırılır. İhtiyaç sahiplerine bakanlık 2023 senesinde ödemeleri duyururken kişilere 65 yaş üzeri kişilere 2604 TL ödeme hesaplarına geçirilir. Sosyal yardıma dev zam yapılır tüm detaylar...
YAŞAM
19 Mart 2023 - 11:45