YAŞAM
19 Mart 2023 - 11:45

Sosyal yardıma dev zam açıklandı! Başvuru yapanlar artık ayda 2.605 TL ödeme alacak: Duyuru yapıldı

Emeklilik hakkı olan kişilere yapıla ödemeler banka hesaplarına yatırılır. İhtiyaç sahiplerine bakanlık 2023 senesinde ödemeleri duyururken kişilere 65 yaş üzeri kişilere 2604 TL ödeme hesaplarına geçirilir. Sosyal yardıma dev zam yapılır tüm detaylar...

YAŞAM
19 Mart 2023 - 11:45
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Sosyal yardıma dev zam açıklandı! Başvuru yapanlar artık ayda 2.605 TL ödeme alacak: Duyuru yapıldı
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65 yaş ve üzeri vatandaşları yakından ilgilendiren sosyal destek ödemelerine zam yapıldı. Yaşlı olan ve emeklilik maaşı olmayan kişilere yapılacak ödemeler için soruşturma ekranı merak konusu oldu. İşte, başvuru yapan herkese 2604 TL olarak ödemeler hesaplarda.

YARDIM ÖDEMELERİNE ZAM

Son dönemlerde sosyal destekler sık sık gündeme gelirken gelen zamlarla beraber desteklerde de artış yaşandı. 3 aylık maaşlarda yılda 4 kez bu haklardan yararlanan kişiler adına yapılan ödemeler Ziraat Bankası ve PTT aracılığıyla kişilerin hesaplarına yatırılır. Mart Haziran Eylül Aralık aylarında gerçekleştirilen bu maaşları kişiler banka hesaplarından kolaylıkla çekebilir.



65 yaş üzeri sosyal yardım

GEREKLİ KOŞULLAR

-65 yaş ve üzeri olmak

-TC vatandaşı olmak

-Kişilerin sosyal güvencesi olmaması

-Gelir testinde fakirlik sınırında bulunmak

Yılda 4 kere ödemesi yapılan yaşlılık aylığı için herhangi bir emekli maaşının bulunmaması gerekir. 2.604 TL olarak belirlenen ödemeler 2023 senesiyle beraber uygulamaya geçildi. Maddi anlamda zorluk yaşayan vatandaşlar adına özellikle yaşlı kişilerin yararlanabileceği ödemeler verilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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