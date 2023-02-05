Sosyal yardımlar geri döndü: Ay sonunu getiremeyenlere 2.850 TL yardım kampanyası başlatıldı







AİLE DESTEK PAKETİ DEVAM EDİYOR







İhtiyacı olan vatandaşlara ve ailelere verilen sosyal destekler devam ediyor. Nakit yardımı olarak verilen desteklerden biri de aile destek paketi oldu. Peki aile desteğinden faydalanmak için ne yapmak gerekiyor? Ne kadar ödeme yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan ailelere nakit olarak verilen aile desteği devam ediyor. Hak sahibi vatandaşlar ödemelerini PTT aracılığıyla alabilecek. Ödemeler ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak yapılıyor. Ödemeler 12 ay boyunca sürüyor. Aile destek ödemeleri 2.850 TL olarak yapılıyor. Aile destek paketinden faydalanmak için belirlenen şartların sağlanması gerekiyor.Bu şartlardan en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Aynı zamanda ev içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri kadar olma şartı aranıyor. Aynı zamanda ülke sınırlarında ikamet ediyor olmak gerekiyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kendilerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek başvuru yapabiliyor.