Sosyal yardımlar geri döndü! İhtiyaç sahipleri hemen harekete geçsin: Bu koşula uyanlar 3000 TL yardım parasına kavuşacak

Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrasında, devlet kolları sıvadı ve depremzedelere yardım etmek için çaba harcadı. Binlerce lira tutarındaki destek ödemeleri, depremzedelere hayati bir yardım sağladı. Ayrıca, deprem bölgesindeki öğrenciler için de yeni yardım duyuruları yapılmaya devam ediyor. Bugün, bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, depremden zarar gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 1.100 TL nakdi yardım verileceği belirtildi. 6 Şubat 2023'ten beri Türkiye, Kahramanmaraş'taki iki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem nedeniyle milyonlarca insan evlerinden ve işlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Maalesef, birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Her geçen gün, depremin etkileri artarken, hükümet deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların yaralarını iyileştirmek için çaba sarf etti. Bölgede eğitim ve öğretime ara verilmesine rağmen, depremden zarar gören öğrencilere 1.100 TL'lik yardım sağlanacak. Aile Bakanlığı, yardım detaylarını da açıkladı.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER İÇİN 1.100 TL ÖDEME
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, afet bölgesinde yaşayan öğrencilere birçok kurum ve kuruluş yardım etmek için harekete geçti. Bölgede OHAL ilan edilmesinin yanı sıra, depremden zarar görenler için Vakıflar da çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen bu bölgelerde eğitim gören öğrencilere burs ödemeleri sağlanacak. 1.100 TL tutarındaki burs ödemeleri, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini kapsıyor.