Sosyal yardımlar geri döndü! İhtiyaç sahipleri hemen harekete geçsin: Bu koşula uyanlar 3000 TL yardım parasına kavuşacak







DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER İÇİN 1.100 TL ÖDEME







ÖDEMELER NE ZAMAN VE NE KADAR YAPILACAK?

İŞTE BURS ÖDEMESİ BAŞVURUSU





Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrasında, devlet kolları sıvadı ve depremzedelere yardım etmek için çaba harcadı. Binlerce lira tutarındaki destek ödemeleri, depremzedelere hayati bir yardım sağladı. Ayrıca, deprem bölgesindeki öğrenciler için de yeni yardım duyuruları yapılmaya devam ediyor. Bugün, bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, depremden zarar gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 1.100 TL nakdi yardım verileceği belirtildi. 6 Şubat 2023'ten beri Türkiye, Kahramanmaraş'taki iki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem nedeniyle milyonlarca insan evlerinden ve işlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Maalesef, birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Her geçen gün, depremin etkileri artarken, hükümet deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların yaralarını iyileştirmek için çaba sarf etti. Bölgede eğitim ve öğretime ara verilmesine rağmen, depremden zarar gören öğrencilere 1.100 TL'lik yardım sağlanacak. Aile Bakanlığı, yardım detaylarını da açıkladı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, afet bölgesinde yaşayan öğrencilere birçok kurum ve kuruluş yardım etmek için harekete geçti. Bölgede OHAL ilan edilmesinin yanı sıra, depremden zarar görenler için Vakıflar da çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen bu bölgelerde eğitim gören öğrencilere burs ödemeleri sağlanacak. 1.100 TL tutarındaki burs ödemeleri, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini kapsıyor.Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, öğrencilere verilecek burs ödemeleri için tarihler netleşti. Türkiye Eğitim Vakfı tarafından yapılan duyuruda, depremden etkilenen öğrencilere ve ailelerine 2.500 TL burs imkanı sunulacağı belirtildi. Bunun yanı sıra bazı kurumlar da deprem bölgesindeki öğrencilere 1.100 TL burs ödemesi yapacaklar. Deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de öğrencilere yardım eli uzatıyor. Dernek, deprem bölgesinde yer alan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere eğitim bursu sağlayacak. Bu kapsamda, 3.500 öğrenciye burs verileceği açıklandı. Burs miktarının öğrencilerin eğitim kademesine göre değişebileceği belirtilirken, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin depremden etkilenen öğrencilere destek vermek için harekete geçtiği kaydedildi.Depremden etkilenen öğrencilerin burs imkanından yararlanabilmeleri için, e-devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ancak, bu ödemeleri gerçekleştiren dernek ve vakıfların kendi web sitelerinden başvuru işlemleri yapılabiliyor. Öğrenciler ayrıca Çağatay Eğitim Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı gibi kuruluşların resmi adreslerini ziyaret ederek de burs başvurularını şahsen gerçekleştirebilirler. Türkiye Eğitim Vakfı gibi diğer vakıflar da öğrencilere yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyor.