Sosyal yardımlar geri döndü: Listede TC numarası olana 2.054 TL ödenecek!

Hak sahiplerine anında nakit ödeme yapılacak! Vatandaşlar, sosyal güvenlik kurumu tarafından sunulan yeni bir destek ödemesi için sorgulama yaparak 2.054 TL'lik tek seferlik ödemelerini alabilirler. Bu ödeme, vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze masrafları için yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Maddi açıdan sıkıntılı aileler, ödeme için uygun koşullara sahip oldukları takdirde, birinci veya ikinci dereceden akrabalarına yapılan ödemeyi alabilirler. 2. dereceden akrabalara yapılan ödemeler, cenaze işlemlerini üstlenen kişilere yönlendirilecektir.
2.054 TL ödeme için gerekli evraklar
Vefat eden birinin yakını, ödemeleri almak için SGK'ya başvuruda bulunabilir. Ek evrak veya kağıt işleriyle uğraşmak gerekmez, çünkü SGK veritabanında zaten vefat eden kişiyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Ödemeler, öncelikle vefat eden kişinin eşine verilirken, boşanma, gaiplik veya vefat gibi durumlarda hak çocuklara devredilir. Anne ve baba da hak sahibi olabilir. Cenaze masraflarını karşılamak için ödeme verildiği için çocuk sayısı önemli değildir ve hiç yakını olmayan kişiler durumu kendileri halletmelidir.
SGK'ya yapılan başvuru ile vefat eden kişinin yakınları ödemelerini alabilir. Kurumlarla uğraşmak veya ekstra evrak getirmek gerekli değildir, çünkü SGK veri tabanında zaten vefat eden kişi ile ilgili bilgiler bulunur. Ödemeler öncelikle vefat eden kişinin eşine sunulur ve gaiplik, boşanma veya vefat durumlarında hak çocuklara devredilir. Anne ve baba da bu haklara sahip olabilir. Eğer hiçbir yakını yoksa, vatandaş ödemeleri alabilir. Verilecek ödemeler zaten cenaze masraflarında kullanılacağı için çocuk sayısı önemli değildir.