YAŞAM
06 Kasım 2022 - 11:59

Sosyal yardımlar nelerdir, kimler faydalanabilir? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru formu ve sorgulama ekranı

Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleşeceğini araştırmaktadır. Sosyal yardımlardan yararlanmak için ne yapmak gerekir? Sosyal yardım başvuru formu nedir? İşte detaylar...

YAŞAM
06 Kasım 2022 - 11:59
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Sosyal yardımlar nelerdir, kimler faydalanabilir? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru formu ve sorgulama ekranı


Aile ve Sosyal Hizmetler başta olmak üzere birçok kurumlar sosyal yardımlarda bulunmaktadır. Sosyal yardımları nelerdir, kimler faydalanabilir? Devlet yardımları nelerdir? Sosyal yardım başvuru formları ve detaylar haberimizde yer almaktadır

SOSYAL YARDIM BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?

Muhtaç kişilere yapılan sosyal yardımlar kişilerin ihtiyaç durumuna göre değişmektedir. Sosyal yardımlarda ki amaç ise ihtiyaç sahibi kişilerin durumunu kolaylaştırmak ve şartların daha iyiye gitmesine yardımcı olmaktır. Özellikle vatandaşların temel ihtiyaçları ele alınırken bununla beraber para yardımları da gerçekleşir. Özellikle Ramazan ayında erzak kolisine özen gösterilmektedir. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sadece kurumlar değil bununla beraber zengin iş insanları, ünlü isimler de yardımlarda bulunmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde işsiz kalmış kişilerin üzerin düşülerek birçok vatandaşa sosyal yardım yapılarak biraz da olsa ihtiyaçları giderildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER HANGİ YARDIMLARI YAPMAKTADIR?



İhtiyaç sahiplerine el uzatan kurum, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde devreye girmektedir. 1100 TL pandemi parası adı altında vatandaşlara yardımlar yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bazı yardımlar ise yakacak, giysi, yiyecek, eğitim, sağlık, SED, SUY, kıyafet, dul ve yetim maaşı olmakla beraber engellilere de maaş bağlanmasında devreye girmektedir.

Sosyal yardım başvuru formu

BELEDİYE YARDIM BAŞVURUSU

Belediyeler tarafından verilen yardımlar için belediye binalarına giderek başvuruda bulunabileceği gibi aynı zamanda e-devlet sistemi üzerinden de başvuru gerçekleşir. İnternet üzerinden başvuru yapmak için; https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkini kullanabilirsiniz. Bununla beraber ALO 153 hattını da aramak yeterli olacaktır.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU

Aile ve Sosyal hizmetler tarafından gerçekleştirilen yardımlara başvuruda bulunmak isteyenler bakanlığa bağlı olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek başvuruda bulunabileceği gibi aynı zamanda e devlet üzerinden de başvuru gerçekleşmektedir.

DEVLET YARDIMLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR

Devlet yardımları ihtiyaç sahiplerini hedef alırken geliri yetersiz olan kişiler için verilmektedir. Devlet yardımlarına başvuruda bulunacak kişiler hane içerisinde kişi başına asgari ücretin üçte biri ya da altında olan kişiler başvuruda bulunabilir. Bununla beraber işsiz, yoksul, kronik hasta, kimsesizler, dul ve yetimler devlet yardımlarından yararlanabilir.

YARDIM BAŞVURU FORMUNDA NELER YER ALIR?

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardımlar için başvuruda bulunmak isteyenler öncelikle başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvuru formunda aylık kazanç, üzerine kayıtlı mal varlığı, aile de bulunan kişi sayısı ve aylık giderlerin bulduğu bilgiler yer almaktadır. Başvuru formunda yer alan boşlukları doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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