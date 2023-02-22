Sosyal yardımlar tekrar başladı: 5. aya kadar başvuru şart: 900 TL ödenecek!

Doğal Gaz ve Elektrik Ödemeleri için Devlet Yardımı













Türkiye'deki düşük gelirli vatandaşlar, doğal gaz ve elektrik ödemeleri için devlet destekli yardımdan yararlanabilir. Yardım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yardımcı olmayı amaçlayan ödemeler, devlete ait bir posta ve kurye hizmeti olan PTT aracılığıyla yapılıyor.900 ile 2500 TL arasındaki ödemeler Mayıs ayına kadar devam edecek olup, henüz başvuru yapmamış olanlar da başvuru yapabilir. Başvuru süreci e-devlet üzerinden kolayca tamamlanabileceği gibi, başvuru sahibinin ikametgahına bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla şahsen de başvuru yapılabilir. Başvurular ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek hattını arayarak telefon üzerinden de yapılabiliyor. Ödemeye hak kazanabilmek için hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin mevcut asgari tutarın üçte biri olması gerekiyor. Hiçbir geliri olmayan ve işsiz olan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından nakdi yardım alan, %40 engelli olan, kronik hastalığı olan, muhtaç asker ailesi olan, gazi veya şehit yakını olan, işsiz dul olan veya 65 yaş üstü olup geliri olmayan herkes yardıma başvurabilir.