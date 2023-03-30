Sosyal yardımların en büyüğü duyuruldu! Başvuranlar 15.000 TL tek seferlik yardım alacak: Önemli bir şartı var!







E DEVLET 15 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU FORMU VE SORGULAMA EKRANI







E DEVLET 15 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E DEVLET 15 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU FORMU

AFETZEDELERE DEPREM TAŞINMA YARDIMI NE ZAMAN YATIRILACAK?

E-DEVLET 15 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-DEVLET 15 BİN TL YARDIMI NEDİR?

Yaşanılan deprem felaketi sonrası depremlerden etkilenen depremzede vatandaşlara AFAD koordinasyonluğunda yapılacak yardımlar başladı. Detaylar haberimizde…Ülkemizde Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen büyük depremler birçok ili de etkiledi. Depremler sonrası devlet afetzedelere maddi yardım yapılacağını duyurdu.Ülkemizde Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki iki deprem on binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken yüzbinlerce evi de yıktı, büyük bir kısmı yıkıldı. Şehir. Yüzyılın felaketleri olarak adlandırılan bu iki depremin ardından vatandaşlar uzun süredir maddi yardıma muhtaç durumda.Depremin ardından yerel yönetimler, bakanlıklar, vakıflar, dernekler tarafından küçük kumbaralardan yaşlılara kadar depremzedeler için irili ufaklı bağışlar toplandı. Bu yardımlardan önce devletimiz depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10.000 TL karşılıksız yardımda bulunmuştur. Daha sonra geçmişte depremlerden etkilenen vatandaşlara 15 bin TL verileceği açıklandı. Bu açıklamaların ardından 15 bin TL'lik e-devlet desteğine başvuru, ödeme tarihi ne zaman ve bu hibelerden kimler yararlanabilir gibi sorular gündeme gelmeye başladı. Bu transfer masraflarını kim karşılayacak? 15.000 TL hakkında detaylı bilgi için tıklayın 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinde milyonlarca vatandaş yaralandı. Deprem felaketiyle evleri yıkılan binlerce vatandaş büyük sıkıntı yaşamaya başlarken, vatandaşlar her türlü maddi ve manevi zarara uğradı. Bu bağlamda, evleri yıkılan ve ağır veya orta derecede hasar gören depremzedelere daha önce verilen 10.000 TL'lik pirinç tarlasına ek olarak 15.000 TL'lik yeniden yerleştirme yardımı yapılacağı bildirildi. Peki 15.000 TL'lik taşınma yardımı hesabıma ne zaman yatacak, nasıl başvurulur? Başvuru şartlarınız nelerdir Haberlerde daha fazlasını okuyun.Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 7 günlük yas ilanı dünya gündemine oturdu. Deprem sonucu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'dan oluşan 11 ilde ağır hasar meydana geldi. Afet bölgesi olarak belirlenen bölgelerde, yaraların en kısa sürede sarılması için çalışmalar yapılırken, deprem nedeniyle evleri çöken veya kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için hemen taşınma yardımı seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat 2023'te havale yardım fonlarının bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını duyurdu. Vatandaşların üzerindeki mali yükü hafifletmek için tedbirler alındığını söyleyen Erdoğan, depremzedelerin evlerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda kiraya çıkmaları durumunda yıllık 3 bin TL ile 5 bin TL arasında para yatırılacağını söyledi. Bu amaçla hareket eden depremzedelere 28 Şubat 2023 tarihinden itibaren 15.000 TL yardım yapmaya başladığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL verileceğini belirterek, afetten etkilenen vatandaşların da 10 bin TL yardım alacaklarını söyledi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışması sonucunda, Afet ve Acil Durum Başkanlığı AFAD'ın Afet Barınağı Desteği sekmesinden ev sahibi ailelere yönelik e-devlet uygulaması aracılığıyla yapılır.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmasına göre, depremzedelerin adreslerinin bulunduğu ilin valiliği tarafından yapılan kimlik tespit sistemi ve tapu anketine göre 15.000 TL tutarındadır. Evinde sorun yaşayan vatandaşlara veriliyor.