YAŞAM
05 Kasım 2022 - 12:22

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım kartı nedir, nasıl alınır? Yardım kartı başvuru şartları nelerdir? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım kartı alma işlemleri

Tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmektedir. Bu vakıflar tarafından verilen kartlarla ihtiyaç sahipleri temel ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Peki, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yardım kartları nereden ve nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

YAŞAM
05 Kasım 2022 - 12:22
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım kartı nedir, nasıl alınır? Yardım kartı başvuru şartları nelerdir? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım kartı alma işlemleri


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar çeşitli şekillerde olabiliyor. Bu yardımlar yardım kartı veya nakit olarak yapılmaktadır. Bu yardım türleri vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda değişiyor. Yardım kartı almak isteyenlerin ilk olarak vakfa başvuru yapması gerekiyor.

YARDIM KARTI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Yardım kartı ile dar gelirli vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yardım kartına vakıflar tarafından belirlenen miktarda bir para yüklenir ve vatandaş anlaşmalı marketlerden bu kartla temel ihtiyaçlarını alır.



Yardım kartı uygulamasının kullanıldığı şehirlerde, ihtiyaç sahipleri alışverişlerini bu kartlar ile yapmaktadır. Kart uygulanmayan şehirlerde ise ihtiyaç sahiplerine nakit yardımlar yapılmaktadır.

YARDIM KARTI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yardım kartları maddi durumu iyi olmayan, kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşlara verilir. Ayrıca; engelli, dul, kimsesiz, işsiz, şehit ve gazi aileleri gibi kişiler de bu yardımdan yararlanabiliyor.

YARDIM KARTI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Yardım kartı için başvurular ikamet edilen ildeki kaymakamlığa ya da belediyeye bağlı muhtarlık veya zabıta aracılığıyla yapılmaktadır.

Aynı zamanda bilgi almak isteyen vatandaşlar kaymakamlığı alarak yardım kartı hakkında detayları öğrenebilir.

 sosyal yardım kartı nedir

YARDIM KARTI BAŞVURU FORMUNDA HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

Yardım kartı başvuru formu, kişilerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı anlamak için oluşturulmaktadır. Bu başvuru formunda kişilerin maddi durumuyla ilgili sorular bulunmaktadır.

YARDIM KARTI BAKİYESİ NE KADARDIR?

Yardım kartlarının belli bir bakiyesi yoktur. Söz konusu bakiyeler kişilerin muhtaçlık seviyesine göre belirlenmektedir.

YARDIM KARTI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Başvuru için talep edilen belgeler şunlardır:

- Fotoğraf

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Fakirlik belgesi

- İkametgah

- SGK hizmet dökümü

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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