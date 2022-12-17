Söylediği her şey gerçek oluyor! Piyasayı en iyi bilen isim ekonomist İslam Memiş'in dolar ile ilgili uyarısı: Bu kez tarih verdi..

2021 ve 2022 Türkiye ekonomisi için oldukça zor geçti. Doların değer kazanması ve TL'nin düşüşü yıl boyunca devam etti. 2023 yılı için geri sayım başlarken ekonomistlerden dikkat çekici açıklamalar geliyor.
İSLAM MEMİŞ DOLARDA TARİH VERDİ!Altın ve döviz piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Mart 2023'e kadar yatırımcılar euro, sterlin gibi enstrümanların sayısını artırmak adına bir zaman buldu" dedi. Para piyasası uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki köşe yazısında doların kaderine ilişkin dikkat çekici bir analiz sundu. Mart 2023'e dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcılara Rapor uyarısında bulundu.
İşte, İslam Memiş'in dolarla ilgili uyarısı anlattığı yazının ilgili bölümü; "Küresel piyasalar bu hafta 20 merkez bankasından çıkacak olan faiz kararlarını yakından takip ediyor. Bunların arasında en önemlileri ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'dır (ECB). ABD ve Avrupa merkez bankaları piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını 50 baz puan artırdı. Çin değişmedi, İsviçre 50 baz puan, Norveç 25 ve Birleşik Krallık 50 baz puan yükseldi. Ancak 2023 mesajları piyasayı memnun etmiyor. Çünkü beklentiler azaldı. Fed'in faiz oranlarını 50 baz puan artırmasının ardından Başkan Jerome Powell 45 dakikalık bir basın toplantısı düzenledi. Fed'in mesajı ve beklentileri şöyle: “Fed faiz artırım politikası 2023 boyunca devam edecek, Fed faiz oranlarını 2007'den beri görülen en yüksek seviyeye çıkardı, işsizlik oranı tahmini 2023'ün yüzde 4,6 olmasını bekliyoruz. Önceki 4,4'tür. 2023 PCE beklentisi yüzde 3,1 olup bir önceki tahmin ise yüzde 2,8 olarak belirlenmiştir. Büyüme tahminleri aşağı yönlü revize ediliyor ve bu da IMF'nin uyarılarını hatırlatıyor. Resesyon hakkında bir açıklama yapan IMF, 2023 yılı için risk uyarısı yayınladı. Başkan Powell yaptığı açıklamada, "Hala yapacak çok işimiz var, sıkılaştırmamızın tam etkisi henüz hissedilecek. ABD ekonomisi geçen yıldan bu yana önemli ölçüde yavaşladı. Ekim ve Kasım aylarında enflasyon geriledi ancak enflasyon riskleri artıyor, faiz artış derecesi enflasyonun seviyesine bağlı. Enflasyonun önümüzdeki yıl keskin bir şekilde düşmesini bekliyorum” dedi. Açıklamalarda bir farklılık görülmezken, büyüme rakamlarının aşağı yönlü revize edilmesi ve enflasyonun yüksek seyretmesi belirsizliği artırıyor. 2023'te 25 ila 25 baz puanlık bir faiz artırımı piyasa tarafından bekleniyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Fed bunu Mart ayında sonlandırdı. ECB Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyon uzun süre hedefimizin üzerinde kaldı" diye konuşurken konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Fiyatlardaki hızlı artışın kaynağı ticaretteki yavaşlama ve Avrupa'da bir takım enerji sorunlarına neden oluyor. ekonomi zayıfladığında, istihdam yaratma yavaşlar. İşsizlik oranının önümüzdeki çeyrekte artması muhtemel. Gıda üretimindeki yüksek girdi maliyetleri, tüketici fiyatlarını yükseltti."