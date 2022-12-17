Finans
17 Aralık 2022 - 14:06

Söylediği her şey gerçek oluyor! Piyasayı en iyi bilen isim ekonomist İslam Memiş'in dolar ile ilgili uyarısı: Bu kez tarih verdi..

Yıl sonuna az biz zaman kala piyasalarda hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. 2022 yılında döviz kuru durağan bir görünüme bürünemedi ve bu dolar kurundaki artış hayat pahalılığına neden oldu. Peki, 2023'te piyasalarda neler olacak, vatandaşı neler bekliyor? Ekonomist İslam Memiş, dolar hakkında dikkat çekici bir tahminde bulundu.

Finans
17 Aralık 2022 - 14:06
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Söylediği her şey gerçek oluyor! Piyasayı en iyi bilen isim ekonomist İslam Memiş'in dolar ile ilgili uyarısı: Bu kez tarih verdi..


2021 ve 2022 Türkiye ekonomisi için oldukça zor geçti. Doların değer kazanması ve TL'nin düşüşü yıl boyunca devam etti. 2023 yılı için geri sayım başlarken ekonomistlerden dikkat çekici açıklamalar geliyor.

İSLAM MEMİŞ DOLARDA TARİH VERDİ!

Altın ve döviz piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Mart 2023'e kadar yatırımcılar euro, sterlin gibi enstrümanların sayısını artırmak adına bir zaman buldu" dedi. Para piyasası uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki köşe yazısında doların kaderine ilişkin dikkat çekici bir analiz sundu. Mart 2023'e dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcılara Rapor uyarısında bulundu.



İşte, İslam Memiş'in dolarla ilgili uyarısı anlattığı yazının ilgili bölümü;

"Küresel piyasalar bu hafta 20 merkez bankasından çıkacak olan faiz kararlarını yakından takip ediyor. Bunların arasında en önemlileri ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'dır (ECB). ABD ve Avrupa merkez bankaları piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını 50 baz puan artırdı.

Çin değişmedi, İsviçre 50 baz puan, Norveç 25 ve Birleşik Krallık 50 baz puan yükseldi. Ancak 2023 mesajları piyasayı memnun etmiyor. Çünkü beklentiler azaldı. Fed'in faiz oranlarını 50 baz puan artırmasının ardından Başkan Jerome Powell 45 dakikalık bir basın toplantısı düzenledi.

Fed'in mesajı ve beklentileri şöyle: “Fed faiz artırım politikası 2023 boyunca devam edecek, Fed faiz oranlarını 2007'den beri görülen en yüksek seviyeye çıkardı, işsizlik oranı tahmini 2023'ün yüzde 4,6 olmasını bekliyoruz. Önceki 4,4'tür. 2023 PCE beklentisi yüzde 3,1 olup bir önceki tahmin ise yüzde 2,8 olarak belirlenmiştir.

Büyüme tahminleri aşağı yönlü revize ediliyor ve bu da IMF'nin uyarılarını hatırlatıyor. Resesyon hakkında bir açıklama yapan IMF, 2023 yılı için risk uyarısı yayınladı.

Başkan Powell yaptığı açıklamada, "Hala yapacak çok işimiz var, sıkılaştırmamızın tam etkisi henüz hissedilecek. ABD ekonomisi geçen yıldan bu yana önemli ölçüde yavaşladı. Ekim ve Kasım aylarında enflasyon geriledi ancak enflasyon riskleri artıyor, faiz artış derecesi enflasyonun seviyesine bağlı. Enflasyonun önümüzdeki yıl keskin bir şekilde düşmesini bekliyorum” dedi.

Açıklamalarda bir farklılık görülmezken, büyüme rakamlarının aşağı yönlü revize edilmesi ve enflasyonun yüksek seyretmesi belirsizliği artırıyor. 2023'te 25 ila 25 baz puanlık bir faiz artırımı piyasa tarafından bekleniyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Fed bunu Mart ayında sonlandırdı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyon uzun süre hedefimizin üzerinde kaldı" diye konuşurken konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Fiyatlardaki hızlı artışın kaynağı ticaretteki yavaşlama ve Avrupa'da bir takım enerji sorunlarına neden oluyor. ekonomi zayıfladığında, istihdam yaratma yavaşlar. İşsizlik oranının önümüzdeki çeyrekte artması muhtemel. Gıda üretimindeki yüksek girdi maliyetleri, tüketici fiyatlarını yükseltti."

2023 MESAJLARI...

 - Enflasyonla mücadeleye devam

 - İşsizlik rakamlarının artmasını bekliyoruz

 - Yılın ilk çeyreğinde faiz oranlarını artırmaya devam etmek

 - Ekonomik büyüme yavaşlayacak, büyüme hızı düşecek

 - Enerji krizi ve durgunluk riski

Gelecekte başka bir risk keşfedilirse, bu yılın ödülü olacaktır.

Yatırımcılar Mart 2023'e kadar yıllık uzun anlamlı pozisyonlar kapsamıda emtia, euro ve sterlin gibi bazı enstrümanların sayılarında artışa gitmek çin zaman bulma imkanı yaşadılar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını istiyor...
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını...
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla bekliyordu
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden görüntüleri
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden...
Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler ekibinin yeni üyesini duyurdu
Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler ekibinin yeni üyesini duyurdu
Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı
Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük tepkiye...
Sahneye çıkmaya hazırlanıyordu ‘iyi değilim’ dedi ve ardından hastanelik oldu
Sahneye çıkmaya hazırlanıyordu ‘iyi değilim’ dedi ve ardından...
Ünlü çiftin ayrılık iddiaları doğrulandı sebebi herkesi çok şaşırttı
Ünlü çiftin ayrılık iddiaları doğrulandı sebebi herkesi çok şaşırttı
Başarısını dünyaya taşıyan güzel şarkıcıdan sevenlerini üzen haber
Başarısını dünyaya taşıyan güzel şarkıcıdan sevenlerini üzen...
Antalya'da Türk derbisi...
Antalya'da Türk derbisi...
Hadise'nin eski kayınpederinin zor günleri! Ünlü baklava zinciri Hacı Sayid iflas bayrağını çekti..
Hadise'nin eski kayınpederinin zor günleri! Ünlü baklava zinciri Hacı...