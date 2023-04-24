Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi, yayın saati mi değişti? Söylemezsem Olmaz hayranları şokta!







SÖYLEMEZSEM OLMAZ YAYINDAN KALKTI MI?







Beyaz Tv'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz, bugün yayın saatinde ekrana gelmediğinde programın düzenli izleyicileri araştırmalara başladı. Programın neden yayınlanmadığı ve bitti mi gibi sorular akıllarda yer aldı. Ayrıca, yayın saati mi değişti diye merak edildi. Konu hakkında bir açıklama, programın sunucularından Bircan Bali tarafından yapıldı.Beyaz Tv'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz, bugün yayın akışında yer almasına rağmen ekrana gelmedi. Programın düzenli izleyicileri, Söylemezsem Olmaz'ın neden yayınlanmadığını ve programın durumunu merak etmeye başladı. Konu hakkında resmi bir açıklama ise programın sunucularından Bircan Bali tarafından yapıldı. Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konu hakkında bilgi verdi. İşte o paylaşım: