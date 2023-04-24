TV Programları
24 Nisan 2023 - 12:57

Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi, yayın saati mi değişti? Söylemezsem Olmaz hayranları şokta!

Söylemezsem Olmaz programı, Bircan Bali, Pınar Eliçe ve Ebru Şancı'nın yorumlarıyla ekrana gelen ve yayın akışında yer almasına rağmen bugün yayınlanmayan bir konu hakkında program takipçileri tarafından merak edilen soruları beraberinde getirdi. Programın yayın saati veya yayınlanma durumuyla ilgili değişiklikler akıllarda soru işaretleri bıraktı. Söylemezsem Olmaz ne zaman yayınlanacak, yayın saati mi değişti? Yayından kaldırıldı mı? İşte ayrıntılar...

TV Programları
24 Nisan 2023 - 12:57
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Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi, yayın saati mi değişti? Söylemezsem Olmaz hayranları şokta!


Beyaz Tv'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz, bugün yayın saatinde ekrana gelmediğinde programın düzenli izleyicileri araştırmalara başladı. Programın neden yayınlanmadığı ve bitti mi gibi sorular akıllarda yer aldı. Ayrıca, yayın saati mi değişti diye merak edildi. Konu hakkında bir açıklama, programın sunucularından Bircan Bali tarafından yapıldı. 

SÖYLEMEZSEM OLMAZ YAYINDAN KALKTI MI?

söylemezsem olmaz



Beyaz Tv'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz, bugün yayın akışında yer almasına rağmen ekrana gelmedi. Programın düzenli izleyicileri, Söylemezsem Olmaz'ın neden yayınlanmadığını ve programın durumunu merak etmeye başladı. Konu hakkında resmi bir açıklama ise programın sunucularından Bircan Bali tarafından yapıldı. Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konu hakkında bilgi verdi.

İşte o paylaşım:

sosyal medya

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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