MAGAZİN
12 Ocak 2023 - 13:07

Söylemezsem Olmaz programına veda eden Seren Serengil'den zehir zemberek sözler!

Seren Serengil, uzun süredir devam ettirdiği Söylemezsem Olmaz program sunuculuğunu bıraktı. Magazin içerikli programdan ayrıldığını açıklayarak taciz ve zorbalığa maruz kaldığını anlatan Serengil, "İsmimin marka değerini ve sevdiğim insanların gözündeki varlığımı korumak adına bu kararı aldım" dedi.

MAGAZİN
12 Ocak 2023 - 13:07
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Söylemezsem Olmaz programına veda eden Seren Serengil'den zehir zemberek sözler!


Seren Serengil, Beyaz TV'de söylemesem uzun süredir sunuculuk yaptığı programdan ayrılma kararı aldı. Serengil'in son dönemlerde programın diğer iki spikeri Arto ve Bircan Bali ile arasında olan bazı sorunlar ekranlara yansımış ve hatta Serengi, Bircan Bali ile tartıştıktan sonra canlı yayından ayrılmış ve soluğu hastanede almıştı. Zorbalık ve psikolojik tacize uğradığını ifade eden Seren Serengil, instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımını “Şükür” başlığını kullanarak yayınladı.

Söylemezsem Olmaz programına veda eden Seren Serengil

"SÖZLÜ, PSİKOLOJİK ŞİDDET"



Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz adlı magazin programından ayrılışını şu sözlerle anlattı: "Uzun süredir devam eden bazı olaylarla birlikte yorum yaptığım 'Söylemezsem' adlı programdan bu sabahtan itibaren bütün yasal haklarımı saklı tutarak ayrılmış bulunmaktayım. Manevi haklarıma, kamuoyundaki itibarıma, isim değerime ve siz değerli izleyicilerim nezdindeki varlığıma zarar vermemek adına bu kararı alarak hareket ettim."

Söylemezsem Olmaz programına veda eden Seren Serengil

“BAŞKA BİR MESLEK HAYATI OLMAYAN İNSANLAR”

Serengil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeye, onca tacize ve baskıya rağmen tüm fedakarlığımla, iyi niyetimle, anlayışımla, düşünmeyenleri düşünerek program devam ettim. Uzun süredir Beyaz TV dışında profesyonel bir hayatım yok. Yapımcı ve diğer arkadaşlarım, seçeneklerim olmadığı için kimseyi seçim yapmaya zorlamayan bir çözüm bulmaya çalışsam da, kazanma fırsatları olduğunu bildiğim için şimdiye kadar çeşitli projelerde yer almış biri gibi endişeli olmadığımdan herhangi kişilerin geliriyle, iş hayatıyla, endüstriyle ve en önemlisi onların ekmeğiyle oynamayı düşünmeyeceğim. Kişilik haklarımı ihlal eden ve tüm bu olanlara yapım ekibi tarafından müsamaha gösterilmedi, dav anta dayanamadım ve aynı zamanda sağlığım da durumdan etkilendi. Beni seven, soran, özleyen tüm değerli izleyicilerle ayrılışımı paylaşmak isterim."

Söylemezsem Olmaz programına veda eden Seren Serengil

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Elvan ÇILDIR
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