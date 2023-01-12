Söylemezsem Olmaz programına veda eden Seren Serengil'den zehir zemberek sözler!







"SÖZLÜ, PSİKOLOJİK ŞİDDET"







“BAŞKA BİR MESLEK HAYATI OLMAYAN İNSANLAR”

Seren Serengil, Beyaz TV'de söylemesem uzun süredir sunuculuk yaptığı programdan ayrılma kararı aldı. Serengil'in son dönemlerde programın diğer iki spikeri Arto ve Bircan Bali ile arasında olan bazı sorunlar ekranlara yansımış ve hatta Serengi, Bircan Bali ile tartıştıktan sonra canlı yayından ayrılmış ve soluğu hastanede almıştı. Zorbalık ve psikolojik tacize uğradığını ifade eden Seren Serengil, instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımını “Şükür” başlığını kullanarak yayınladı.Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz adlı magazin programından ayrılışını şu sözlerle anlattı: "Uzun süredir devam eden bazı olaylarla birlikte yorum yaptığım 'Söylemezsem' adlı programdan bu sabahtan itibaren bütün yasal haklarımı saklı tutarak ayrılmış bulunmaktayım. Manevi haklarıma, kamuoyundaki itibarıma, isim değerime ve siz değerli izleyicilerim nezdindeki varlığıma zarar vermemek adına bu kararı alarak hareket ettim."Serengil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeye, onca tacize ve baskıya rağmen tüm fedakarlığımla, iyi niyetimle, anlayışımla, düşünmeyenleri düşünerek program devam ettim. Uzun süredir Beyaz TV dışında profesyonel bir hayatım yok. Yapımcı ve diğer arkadaşlarım, seçeneklerim olmadığı için kimseyi seçim yapmaya zorlamayan bir çözüm bulmaya çalışsam da, kazanma fırsatları olduğunu bildiğim için şimdiye kadar çeşitli projelerde yer almış biri gibi endişeli olmadığımdan herhangi kişilerin geliriyle, iş hayatıyla, endüstriyle ve en önemlisi onların ekmeğiyle oynamayı düşünmeyeceğim. Kişilik haklarımı ihlal eden ve tüm bu olanlara yapım ekibi tarafından müsamaha gösterilmedi, dav anta dayanamadım ve aynı zamanda sağlığım da durumdan etkilendi. Beni seven, soran, özleyen tüm değerli izleyicilerle ayrılışımı paylaşmak isterim."