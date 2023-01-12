Söylemezsem Olmaz programına veda eden Seren Serengil'den zehir zemberek sözler!

Seren Serengil, Beyaz TV'de söylemesem uzun süredir sunuculuk yaptığı programdan ayrılma kararı aldı. Serengil'in son dönemlerde programın diğer iki spikeri Arto ve Bircan Bali ile arasında olan bazı sorunlar ekranlara yansımış ve hatta Serengi, Bircan Bali ile tartıştıktan sonra canlı yayından ayrılmış ve soluğu hastanede almıştı. Zorbalık ve psikolojik tacize uğradığını ifade eden Seren Serengil, instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımını “Şükür” başlığını kullanarak yayınladı.
"SÖZLÜ, PSİKOLOJİK ŞİDDET"
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz adlı magazin programından ayrılışını şu sözlerle anlattı: "Uzun süredir devam eden bazı olaylarla birlikte yorum yaptığım 'Söylemezsem' adlı programdan bu sabahtan itibaren bütün yasal haklarımı saklı tutarak ayrılmış bulunmaktayım. Manevi haklarıma, kamuoyundaki itibarıma, isim değerime ve siz değerli izleyicilerim nezdindeki varlığıma zarar vermemek adına bu kararı alarak hareket ettim."