GÜNDEM
07 Mart 2023 - 11:59

Sözcü TV'de ilk deprem! Yılmaz Özdil apar topar kadrodan çıktı: Nedeni şaşkına çevirdi!

Yılmaz Özdil istifa mı etti? Sözcü TV'de neler oldu? İşte detaylar...

GÜNDEM
07 Mart 2023 - 11:59
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Sözcü TV'de ilk deprem! Yılmaz Özdil apar topar kadrodan çıktı: Nedeni şaşkına çevirdi!
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Sözcü Gazetesi'ne ait olan ve 1 Mart 2023 tarihinde yayınlara başlayan Sözcü TV'de (SZC) hareketli anlar yaşanıyor. Kanalda Genel Yayın Yönetmenliği yapan Yılmaz Özdil istifa mı etti?

Yılmaz Özdil



Sözcü Gazetesine ait olan Sözcü TV, uzunca bir süre RTÜK tarafından lisans izni verilmesini bekledi. Ardından1 Mart 2023 günü, Yılmaz Özdil'in Genel Yayın Yönetmenliğinde yayın yapmaya başladı. Henüz çok yeni olan kanalda Özdil istifası gündemde.

Medyada çok konuşulan bu olay, kulislerden edinilen bilgilere göre Yılmaz Özdil'in Genel Müdürlük vazifesinden istifa etmesi yönünde. Yılmaz Özdil istifasını, çalışma arkadaşlarına bildirdi.

Gelen diğer bir duyum ise, Yılmaz Özdil'in ardından Sözcü TV'nin Ana haber Sunucusu Korcan Karar'ın bu vazifeye getirileceğidir.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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