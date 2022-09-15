YAŞAM
15 Eylül 2022 - 12:48

Sözleri yürekleri dağladı, Yunan zulmünü gözler önüne serdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenlerin arasında bulunan ve birisi 9 aylık iki çocuğu olmak suretiyle ailesinden beş kişiyi kaybeden Muhammed Berjas, "Yunan askerleri ailemi yok etti, Yunanistan'a dava açacağım" şeklinde konuştu.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 12:48
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Sözleri yürekleri dağladı, Yunan zulmünü gözler önüne serdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında önceki gün Türk sahil güvenliği tarafından 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, içlerinde bebekler ile çocukların da olduğu 6 düzensiz göçmenin cansız bedeninin denizden çıkarılmasından sonra, henüz 1 yaşına girmemiş ve 4 yaşında ölen çocukların babası, can salından sağ olarak kurtulan Muhammed Berjas o anları anlattı.

"Bizi dövdüler, su bile vermediler"

Eşi ve çocukları ölen Muhammed Berjas yaşadıkları kabus dolu o saatleri bu gibi anlattı:

"Biz Lübnan'dan bir tekne ile İtalya'ya gitmek üzere yola çıktık. Yunan adası yakınlarında yakıtımız bitince Yunan sahil güvenlik ekiplerine durumu anlattık. Onlar bizi teknemizden indirdiler, dövdüler, değerli eşyalarımızı aldılar, su bile vermediler. Kendi gemilerine alarak saatlerce gezdirdiler nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sonra bizi gruplara ayırarak can sallarına bindirdiler. Ben ve ailem dördüncü can salındaydık. Sonra Yunan gemisi birden bir hareket yaptı ve büyük bir dalga botumuzu devirdi."

"Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettikleri için davacıyım"

Eşi, iki çocuğu ve iki akrabasını kaybeden Berjas, "Botun zaten havası inikti, kapatma tıpasını bile takmamışlardı, can mücadelemiz başladı. Benim bindiğim can salında eşim, baldızım, yeğeni ve iki çocuğum toplam beş kişi ailemden kaybettim. Hala aranan kayıplar da amcam ve amcamın oğlu. Eşim ve çocuklarım bana tutunarak geceden sabaha kadar beklediler ancak çok su yuttular dayanamadılar" diyerek, havası tam şişirilmemiş bota bindirip ölüme terk ettikleri ailesi için Yunanistan'a dava açacağını belirtti.

Berjas son olarak, kendilerine ve cenazelerine sahip çıkan Türk askerlerine de teşekkür etti. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, iki sahil güvenlik botu ve dalış timleri kayıp olduğu belirtilen kişileri aramaya devam etmekte.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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