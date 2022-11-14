KAMU PERSONELİ
14 Kasım 2022 - 20:03

Sözleşmeli memurların kadrosu çıktı mı, 90 bin taşeron için kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeli ve taşeron kadrolarında son durum

Yeni bir haftanın başlamasıyla birlikte sözleşmeli olarak çalışan işçilerin aklında kadro konusu yer alıyor. Yapılan açıklamalar işçiler arasında heyecana neden olurken son durumu merak eden çalışanlar Sözleşmeli memurların kadrosu çıktı mı, 90 bin taşeron için kadro ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, sözleşmeli ve taşeron kadrolarında son durum..

KAMU PERSONELİ
14 Kasım 2022 - 20:03
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Sözleşmeli memurların kadrosu çıktı mı, 90 bin taşeron için kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeli ve taşeron kadrolarında son durum
Taşeron işçiler uzun zamandır kadro çalışmaları hakkında iyi haberler bekliyor. Bakan Vedat Bilgin'in konuyla ilgili yaptığı açıklama yüzbinlerce insanı heyecana boğdu. Artan sabırsızlığın ortasında, "Geçici işçilerimiz var ama ne zaman işten çıkarılacaklar? Geçici işçilerin şu anki durumu nedir?" gibi sorular ardı ardına soruluyor.

 Bakan Bilgin, sözleşmeli personelden hızlı bir raporla çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Meclis'e girmeyi bekleyen bir araştırma 4B'lileri gündeme getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir panelin gerçekleştirdiği araştırma, yarım milyona yakın vatandaşın beklediği çözümü sunuyor.Yapılacak. Sözleşmeli işçilerin ne zaman işten çıkarıldığı, kimlerin kapsandığı ve 4B'nin ne olduğu ile ilgili sorular yanıtlanmaya devam ediyor. Vedat Bilgin'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIN KADROLARINDA SON DURUM: TARİH BELİRLENDİ

Sözleşmeli memurların kadrosu çıktı mı, 90 bin taşeron için kadro ne zaman gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli memurların kadroya geçişine ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, 500 binden fazla kişiyi etkileyen sözleşmeli personele ilişkin açıklamasında "Sözleşmeli işçiler için değişen çalışma koşullarını araştırıyoruz, bu çalışmayı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışması, sözleşmeli statüden işçi statüsüne geçişe odaklanmaktadır. Son olarak konu alanları belirlendi.

Bakan Bilgin, Memur-SEN ile son bir görüşme yapacağını duyurdu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Artık Vedat Bey ve ekibi sayesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar önümüzdeki aya, yılbaşına, birbiri ardına açıklanacağı aylara vesile olacak. Tabii ki en önemlisi asgari ücretin revize edilmesi. Bu çalışma ile gerek sözleşmeli çalışanlar gerek de EYT'liler hepsini peş peşe açıklamış olacağız."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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