Sözleşmeli personeller dikkat! Kadro için geri sayım başladı! Tam 600 bin kişiyi kapsayan düzenleme için o tarihte çalışmalar başlıyor

600 bin çalışanı yakından ilgilendiriyor

Ekim ayında Meclis'te!

Kadro alanlar kademe atlayacak mı?

Kadroya geçen personellere hangi haklar verilecek?

Geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde masaya yatırılan gündemlerin başında kamuda görevli sözleşmeli personellerin kadroya alınması geliyordu. Söz konusu yenilikle birlikte, sözleşmeli ve kadrolu çalışanların arasında ki maaş farkının ortadan kaldırılarak, eşit haklara sahip olmaları amaçlanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli çalışanlara dair yaptığı açıklamasında, masaya yatırılacak ilk konunun bu olduğunu ve istek doğrultusunda kadro hakkı verilerek, bazı hakları elinden alınmış olanların da asıl haklarına kavuşacaklarının altını çizmişti. Ayrıca konuya dair çalışmaların takip edilmesi amacıyla da bakanlık tarafından özel bir ekip oluşturulmuştu. Bakanlığın oluşturduğu ekip düzenlemede son aşamaya geldi. Seri olarak sürdürülen çalışmanın bitmesiyle birlikte kamuda sözleşmeli çalışanların kadro almaları için gereken şartlar da belli olacak. Söz konusu çalışmaların belli dönemlerde işe başlayanlar ile belli kurumlarda hizmet verenleri de kapsayacağı tahmin ediliyor. Ancak, düzenlemenin taslağı Meclis'e ulaştıktan sonra yapılacak çalışma ile kadronun kapsamı ile içeriği kesinleşecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın yaptığı görüşmede yine sözleşmeli personellerin kadro konusu masaya yatırıldı. Yapılan görüşmede, 4C'den 4B'ye sözleşmeli personellerin hizmet sürelerinin hepsinin göz önünde bulundurularak eğitim durumları doğrultusunda kadroya geçirilmeleri yönündeki talepler iletildi. Yapılan çalışmaların Eylül ayı içerisinde bitirilerek Ekim ayında Meclis'e sunulacağı tahmin ediliyor.Kadro alan personellere iş güvencesi verilerek, disiplin hükümleri dışında görevleri hiçbir şekilde sonlandırılamayacak. Yalnızca belirli maaş kalemleri gelir vergisine tabii tutulacak. Kademe ilerlemesi de yine yaşanacak değişiklikler arasında yer alıyor. Çalışanlar yükselebilmek için belirli sınavlara girecek ve başarılı olan personeller kademe atlayacak.Kadroyu alan personellere kurumlar arasında yer değiştirme hakkı verilecek.