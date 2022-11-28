EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 23:37

Sözleşmeli personeller için kritik karar! Maaşlar düşebilir...

Kabine Toplantısı'ndan sözleşmeli personeller için kadro kararı çıktı. Ancak detaylara göre çalışanların maaşlarının düşmesi söz konusu olacak. İşte konuya ilişkin detaylar.

EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 23:37
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Sözleşmeli personeller için kritik karar! Maaşlar düşebilir...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen Kabine Toplantısı sonrasında kamera karşısına geçti. Milyonlarca kişinin beklediği sözleşmeliye kadro verilmesiyle ilgili detaylar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrasında kadroya geçen personellerin emeklilik durumunun nasıl olacağı ve maaşlarının düşüp düşmeyeceği soruları araştırılmaya başlandı.

Bşetepe’de yaklaşık 4 saat süren toplantıda sözleşmelilere kadro çalışması görüşüldü. 3+1 formülünün üzerinde durulurken sözleşmeliye kadro ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkrı.

Sözleşmeli personel statüsü değişti



Erdoğan’ın açıklamasına göre, sözleşmelilerin kadroya geçmelerinde 3 yıl bu statüde çalışma şartının aranacağı ve 1 yıl da aday memur olma şartı aranacağı öğrenildi. 3 yılı doldurmuş olan sözleşmeliler ise direkt aday memurluğa geçiş yapabilecekler.

Kadroya geçenlerin maaşı düşecek

Yapılan açıklamalara göre bazı sözleşmeli personellerin kadroya geçtiklerinde aldıkları maaşların düşeceği belirtildi. Kamuda sözleşmeli personel istihdamı için daha önce istinai haller için düzenleme getirilmişti. Buna göre çalışanlar isterse sözleşmeli personel olarak kalabilecek ya da kadroya geçiş yapabilecekler.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman konuya ilişkin olarak 520 bin kişi içerisinden 424 binin direkt geçişi olacağını, ücret düşmesi nedeniyle birçok kişinin bu konuya sıcak bakmayacağını ifade etti. Sözleşmeli personel SSK kapsamında yer alıyor. Kadroya geçtiklerinde ise emekli sandığı mensubu olacaklarını belirtti.

Emeklilik planlarında değişiklik olabileceğine dikkat çekilirken sosyal güvenlik sisteminin SSK’dan daha erken ve daha rahat koşullarda emekli ettiği, emekli sandığından daha farklı koşullarda emekli olacakları için bu durumda birçok kişinin maaşında düşüş olabileceği ifade edildi.

Emekli maaşını düşürmek istemeyenler ise SSK’dan emekliliğini planlıyor ve kadroya geçmeyi düşünmüyor. Personellerin kadroya geçmeleri önce belirli kurallara daha sonra da kendi isteklerine tabi olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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