Sözleşmeli Üretim Yasası Geliyor: Tarlaya Mecburi Ekim Dönemi Başlıyor - Tekirdağ

Tekirdağ'a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, sözleşmeli üretim yasası için çalışmaların başladığını ifade ederek, “Şimdi dedik ki bir dakika mülkiyet senin ancak ister ekerim ister ekmem diyemezsin. Çünkü artık böyle bir lüksümüz kalmadı. Ülkede toprağın yüzde 15'inin ekilmemesi feci bir durum” dedi.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider' in katılımıyla Bağcılık Enstitüsü'nde Kız Kardeşim programı düzenlendi. Program çerçevesinde 40 kadın eğitim görecek. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Gizligider, kadının ekonomideki önemine de değinerek açılış konuşmasını yaptı.Bakan Yardımcısı Gizligider yaptığı açıklamada, “İnşallah sözleşmeli tarım yasasını başlatıyoruz. İnşallah bu yasama döneminde gelmesini arzu ediyoruz. Böyle sistemden girişten çıkışına kadar bir hukuki koruma sağlayacağız. Zarar etmeye imkanı olmayacak. Eğer kazara zarar ederse orada bir sistem var. Mevcut tarım kanununda da zaten bunun yeri var. Bunun bütçesini de ayıracağız ve böylece oradan da doğrudan bir destek sistemi ortaya çıkacak. Biz şimdi yeni dönemde bir şey dedik. Boş bir metrekare bile kalmasın. Ama yaklaşık yüzde 15, yüzde 17 gibi bir oran Türkiye'de ekilmiyor. Miras sorunlarıyla ekilmiyor. Kim göç sorunlarıyla ekilmiyor. Şimdi dedik ki bir dakika mülkiyet senin ancak ister ekerim ister ekmem diyemezsin. Şunu yapacağız Allah izin verirse. TBMM'deki hazırlıklarımız bitirmek üzereyiz. Şimdi diyeceğiz ki sen bunu ekmiyor musun arkadaş. Eyvallah bunun için 1 yıl süre düşünüyoruz, ancak ayrıntıları komisyonlar tartışacak. O zaman ben bunu baştan o mahalle köy her neyse onlara öncelik tanıyarak internetten ihalemi yapacağım. Eken buyursun eksin. Sana da yerin kirasını vereceğim. Çünkü artık böyle bir lüksümüz kalmadı. Ülkede toprağın yüzde 15'inin ekilmemesi feci bir durum” şeklinde açıklamada bulundu.“Sen mazotu düşünme, sen gübreyi düşünme”Bakan Yardımcısı Gizligider, “Tarım politikamız çok net sloganımızda bu. ‘Sen üret yeter' diyoruz. Gerisi bizde. Ne demek bu? Sen mazotu düşünme, sen gübreyi düşünme. Biz Allah'ın izniyle bunu hep birlikte halledeceğiz. Mesela önümüzdeki yıl vereceğimiz çiftçiye dönme dönem, işte her bir takim paralar yatıyor. Bu destekleri biz be kez ek vereceğiz. Yani Allah'ın izniyle zamanında vereceğiz. Hayalimiz odur ki özellikle mazot ve gübre gibi yani dolara endeksli ürünlerde tamamını karşılamayı stratejik ürünlerde hedefliyoruz. Mart ve Nisan ayında birileri dedi ki ülkede et yok, şeker, buğday yok. Çünkü yok olmasını istiyorlardı. Biz çıktık dedik ki değil yokluk fazlamız olacak. Çok şükür bu sene fazlamız var. Buğdayda yaklaşık 18 milyon ihtiyacımız var. 20 milyon ton gibi inşallah bir arz olacak” dedi.“Çatışan iki ülke Türkiye'nin adaletine sığındı”Gizlgider açıklamasının devamında Türkiye'nin çok fazla bir ülke olduğunu ifade ederek, “Kimse o gemilerin Ukrayna'dan çıkmasını çözemedi. Türkiye oturttu bunları ve gereğini ifa etti. Dünya gıda arzına, dünya barışına tüm dünyaya nefes aldırdı. Çatışan iki ülke Türkiye'nin adaletine sığındı” ifadelerini kullandı.