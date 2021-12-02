EĞİTİM
02 Aralık 2021 - 00:25

Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor! Haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20'inci Milli Eğitim Şurası Açılış Töreni'ne katıldı ve burada bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında öğretmenlerle ilgili bir gelişmeyi duyururken öğretmenlerin bundan sonra sözleşmeli ve kadrolu olarak ayrılmayacaklarını hepsinin eşit hakka sahip olacaklarını söyledi.

EĞİTİM
02 Aralık 2021 - 00:25
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Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor! Haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu..
En son 7 yıl önce düzenlenen Milli Eğitim Şurası'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerle ilgili başlattıkları çalışmaların tamamlandığı müjdesini veren Erdoğan, hazırlanan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çok kısa bir süre içerisinde TBMM'ye sunacaklarını söyledi. 








Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce öğretmenin merakla beklediği müjdeli bir haberi de duyurdu. Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenler arasında yapılan ayrımın ortadan kalkacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 yıllık uzman öğretmenlerin eğitimlerini tamamlayarak uygulanacak sınavda başarı göstermeleri halinde başöğretmen unvanı ile görevlerine devam edeceklerini söyledi. Erdoğan konuşmasında ayrıca, uzman öğretmenlerin de maaşlarında bin lira, başöğretmen olarak göreve başlayan öğretmenlerin maaşlarında ise 2 bin lira artış olacağını belirtirken doktoralarını yapan öğretmenlerin ise söz konusu sınavdan muaf olacakları ifadelerini kullandı.
 
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