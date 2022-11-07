GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:17

Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak 2022? Sözleşmeliye kadroda son durum!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen sözleşmeliye kadro verilmesine yönelik çalışmalarda sona gelindi. Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak yanıtı haberimizde.

GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:17
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak 2022? Sözleşmeliye kadroda son durum!


Sözleşmeli çalışan milyonlarca işçi hükümetten gelecek kadro kararına odaklandı. Taşeron işçiler, mevsimlik işçi ve geçici işçi olarak çalışanlar kadroya geçecekleri tarihi bekliyor. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur-SEN ile yaptığı ortak çalışmada sona geldi. Sözleşmeliye kadro ile ilgili detaylar şekillenmeye başladı.

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak?

Milyonlarca sözleşmeli çalışan kendilerine kadro verilmesini bekliyor. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu konuda çalışmalar başlatılmış ve sözleşmeliye kadro sözü verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı gerçekleştireceklerini ve sözleşmelinin kadroya alınması kararının sadece 4B’liler için geçerli olacağını duyurdu.



Bakan Bilgin daha önceki açıklamasında, kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceklerini, kamu görevlilerinin tüm haklarından yararlandırarak kadro tahsis edeceklerini belirtmişti.

Sözleşmeliye kadroda detaylar belli oluyor

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılıyor. İki taslak metinin hazırlanması sonrasında konu hakkında son değerlendirmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapacak. Bakanlık ve Memur-Sen yönetiminin yaptığı görüşmeler sonucunda kadro konusundaki raporların sunulduğu ve Memur-Sen tarafının taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

Bu kapsamda geçici işçiler, mevsimlik işçiler, taşeron işçiler için başlatılan çalışma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması sağlanacak.

“ Tüm hakları alacaklar, kadro verilecek “

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda özel durumlar dışında kalan tüm sözleşme türlerini tek tip haline getireceklerini, kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vererek kadro tahsis edeceklerini duyurdu. Böylece kamuda çok parçalı halde olan sözleşmeli sisteminin sadeleştirilerek, kadro hakları verilecek. Ancak yine de belli alanlarda ihtiyaç duyulduğunda yine sözleşmeli sistem işletilecek. Burada önemli olan nokta ise sözleşmeli personel sisteminin bir ana istihdam alanı olmaktan çıkacağı ifade ediliyor.

Sözleşmeliye kadro verileceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak çalışmalarda sona gelindiği ve ay sonuna kadar çalışmanın son halini alacağı belirtildi. Sözleşmeliye kadronun en geç 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin güncel haberlere ulaşmak için Haberport'u takip edin.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Ali Babacan ateş püskürdü! Babacan A Haber'i hedef aldı
Ali Babacan ateş püskürdü! Babacan A Haber'i hedef aldı
Samsun'da akıl almaz olay! Huzurevinde yaşlı adam kafasına aldığı baston darbesiyle yaşamını yitirdi!
Samsun'da akıl almaz olay! Huzurevinde yaşlı adam kafasına aldığı baston darbesiyle yaşamını yitirdi!
10 dakikada idama mahkum edildi! İranlı rapçi protestolara destek verdiği gerekçesiyle idam cezası aldı
10 dakikada idama mahkum edildi! İranlı rapçi protestolara destek verdiği gerekçesiyle idam cezası aldı
Maratonda startı veren İmamoğlu'nun eşine söyledikleri herkesi güldürdü: 'şimdi sen benim peşimden koşacaksın'
Maratonda startı veren İmamoğlu'nun eşine söyledikleri herkesi güldürdü: 'şimdi sen benim peşimden koşacaksın'
Çamlıca Kulesi hasara uğradı! Vinçten düşen parçalar kulede hasara neden oldu
Çamlıca Kulesi hasara uğradı! Vinçten düşen parçalar kulede hasara neden oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yoğun Pazar programıyla dikkat çekti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yoğun Pazar programıyla dikkat çekti
Son Haberler
Gönül Dağı'nın Meryem'i paylaşımlarıyla mini şovu yaptı! Sevilay Gültekin cesur paylaşımları tepki yağmuruna tutuldu! Dizi ve gerçek hayatı hiç uyuşmuyor
Gönül Dağı'nın Meryem'i paylaşımlarıyla mini şovu yaptı! Sevilay...
AK Partili İnan'dan Kaan Tangöze'ye sert yanıt: 'Yargılanacaksınız'
AK Partili İnan'dan Kaan Tangöze'ye sert yanıt: 'Yargılanacaksınız'
Zeynep Bastık yarıda kesti! Konseri terk eden Zeynep Bastık sosyal medyadan sitem etti
Zeynep Bastık yarıda kesti! Konseri terk eden Zeynep Bastık sosyal...
Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandı! Nur Tuğba Namlı gitti yeni isim geldi!
Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandı! Nur Tuğba Namlı...
Netflix'in etkinliğinde boy gösteren Hazal Kaya tarzıyla gündem oldu!
Netflix'in etkinliğinde boy gösteren Hazal Kaya tarzıyla gündem oldu!
Ali Babacan ateş püskürdü! Babacan A Haber'i hedef aldı
Ali Babacan ateş püskürdü! Babacan A Haber'i hedef aldı
Samsun'da akıl almaz olay! Huzurevinde yaşlı adam kafasına aldığı baston darbesiyle yaşamını yitirdi!
Samsun'da akıl almaz olay! Huzurevinde yaşlı adam kafasına aldığı...
Madison Beer'in göğüslerini büyütmesi olay oldu! Ünlü yıldızın yeni hali görenleri şaşırttı
Madison Beer'in göğüslerini büyütmesi olay oldu! Ünlü yıldızın...
10 dakikada idama mahkum edildi! İranlı rapçi protestolara destek verdiği gerekçesiyle idam cezası aldı
10 dakikada idama mahkum edildi! İranlı rapçi protestolara destek verdiği...
Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor? Darmaduman dizisi çekim yerleri
Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor?...
Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Olay olan düğün davetiyesi paylaşılmaya doyulmuyor! Subaşı'dan ''Çok heyecanlıyım'' paylaşımı ses getirdi
Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Olay olan düğün...
Maratonda startı veren İmamoğlu'nun eşine söyledikleri herkesi güldürdü: 'şimdi sen benim peşimden koşacaksın'
Maratonda startı veren İmamoğlu'nun eşine söyledikleri herkesi güldürdü:...
İran'da sular durulmuyor! Bir asker 4 silah arkadaşının canına kıydı
İran'da sular durulmuyor! Bir asker 4 silah arkadaşının canına kıydı...
Çamlıca Kulesi hasara uğradı! Vinçten düşen parçalar kulede hasara neden oldu
Çamlıca Kulesi hasara uğradı! Vinçten düşen parçalar kulede hasara...
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz iddialı paylaşımlara devam ediyor! Sütyeniyle poz veren Yılmaz'a beğeni yağdı
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz iddialı paylaşımlara devam...