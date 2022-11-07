Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak 2022? Sözleşmeliye kadroda son durum!







Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak?







Sözleşmeliye kadroda detaylar belli oluyor

“ Tüm hakları alacaklar, kadro verilecek “

Sözleşmeli çalışan milyonlarca işçi hükümetten gelecek kadro kararına odaklandı. Taşeron işçiler, mevsimlik işçi ve geçici işçi olarak çalışanlar kadroya geçecekleri tarihi bekliyor. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur-SEN ile yaptığı ortak çalışmada sona geldi. Sözleşmeliye kadro ile ilgili detaylar şekillenmeye başladı.Milyonlarca sözleşmeli çalışan kendilerine kadro verilmesini bekliyor. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu konuda çalışmalar başlatılmış ve sözleşmeliye kadro sözü verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı gerçekleştireceklerini ve sözleşmelinin kadroya alınması kararının sadece 4B’liler için geçerli olacağını duyurdu.Bakan Bilgin daha önceki açıklamasında, kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceklerini, kamu görevlilerinin tüm haklarından yararlandırarak kadro tahsis edeceklerini belirtmişti.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılıyor. İki taslak metinin hazırlanması sonrasında konu hakkında son değerlendirmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapacak. Bakanlık ve Memur-Sen yönetiminin yaptığı görüşmeler sonucunda kadro konusundaki raporların sunulduğu ve Memur-Sen tarafının taleplerini dile getirdiği öğrenildi. Bu kapsamda geçici işçiler, mevsimlik işçiler, taşeron işçiler için başlatılan çalışma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması sağlanacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda özel durumlar dışında kalan tüm sözleşme türlerini tek tip haline getireceklerini, kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vererek kadro tahsis edeceklerini duyurdu. Böylece kamuda çok parçalı halde olan sözleşmeli sisteminin sadeleştirilerek, kadro hakları verilecek. Ancak yine de belli alanlarda ihtiyaç duyulduğunda yine sözleşmeli sistem işletilecek. Burada önemli olan nokta ise sözleşmeli personel sisteminin bir ana istihdam alanı olmaktan çıkacağı ifade ediliyor. Sözleşmeliye kadro verileceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak çalışmalarda sona gelindiği ve ay sonuna kadar çalışmanın son halini alacağı belirtildi. Sözleşmeliye kadronun en geç 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin güncel haberlere ulaşmak için Haberport'u takip edin.