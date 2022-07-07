Space Force film konusu ve oyuncuları













Space Force dizisi konusu

Space Force dizisi oyuncuları

ABD eski Başkanı Donald Trump‘ın başkanlık yaptığı dönemde kurmayı düşündüğü Space Force adlı özel askeri uzay birliğinden esinlenerek tasarlanan Netflix platformunun orijinal yapımı Space Force, 2020 yılında izleyicilerle buluşmuştur. The Office isimli yapımın izleyivci kitlesinin dikkatini çeken Space Force'un yönetmenleri de The Office dizisinin yaratıcıları Greg Daniels ile Steve Carell'in dir. İlk fragman yayınlandıktan sonra gösterime gireceği güne kadar bile adından çok fazla söz ettiren komedi türü askeri yapım olarak ele alındı. İşte, Space Force dizisi hakkındaki diğer detaylar..ABD ordusunun içinde kurulmuş olan yeni bir bölümde yer alan insanların hikayesini konu eden Space Force'da kurulan yeni bölüme Uzay Kuvvetleri adı verilmiştir. Birimin başına da dört yıldızı olan general atanmıştır. Kurulan yeni birimi yeni görevlere göreve hazırlamak için göreve getirilen general, oldukça ilginç bir karaktere sahipken aynı karaktere sahip olan bir bilim adamı ile birlikte çalışmak zorunda kalmıştır.Birimin kurulması sırasında birimdeki görevliler yeni iş yerlerinde ne yapmaları gerektiğini henüz bilemezken kendilerini bambaşka eğlenceli maceraların içerisinde bulurlar.Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz