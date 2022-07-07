MEDYA
07 Temmuz 2022 - 11:30

Space Force film konusu ve oyuncuları

2020 yılında gösterime giren ve Netflix platformunun orijinal yapımlarından birisi olan Space Force, ABD yapımı komedi türü askeri dizisidir. Bu güne kadar başarısıyla adından söz ettiren The Office dizisinin yaratıcıları Greg Daniels ile Steve Carell'in tasarladığı proje uzun süredir merakla bekleniyordu. İşte, Space Force dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu..

MEDYA
07 Temmuz 2022 - 11:30
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Space Force film konusu ve oyuncuları


ABD eski Başkanı Donald Trump‘ın başkanlık yaptığı dönemde kurmayı düşündüğü Space Force adlı özel askeri uzay birliğinden esinlenerek tasarlanan Netflix platformunun orijinal yapımı Space Force, 2020 yılında izleyicilerle buluşmuştur. The Office isimli yapımın izleyivci kitlesinin dikkatini çeken Space Force'un yönetmenleri de The Office dizisinin yaratıcıları Greg Daniels ile Steve Carell'in dir.

İlk fragman yayınlandıktan sonra gösterime gireceği güne kadar bile adından çok fazla söz ettiren komedi türü askeri yapım olarak ele alındı. İşte, Space Force dizisi hakkındaki diğer detaylar..



Space Force dizisi konusu ve oyuncuları

Space Force dizisi konusu

ABD ordusunun içinde kurulmuş olan yeni bir bölümde yer alan insanların hikayesini konu eden Space Force'da kurulan yeni bölüme Uzay Kuvvetleri adı verilmiştir. Birimin başına da dört yıldızı olan general atanmıştır. Kurulan yeni birimi yeni görevlere göreve hazırlamak için göreve getirilen general, oldukça ilginç bir karaktere sahipken aynı karaktere sahip olan bir bilim adamı ile birlikte çalışmak zorunda kalmıştır.

Space Force dizisi konusu ve oyuncuları

Birimin kurulması sırasında birimdeki görevliler yeni iş yerlerinde ne yapmaları gerektiğini henüz bilemezken kendilerini bambaşka eğlenceli maceraların içerisinde bulurlar.

Space Force dizisi oyuncuları

Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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