SPOR
04 Eylül 2022 - 19:53

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında A. Hatayspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

SPOR
04 Eylül 2022 - 19:53
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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)


Maçtan dakikalar 

21. dakikada Mehdi'nin sağdan ceza yayına doğru pasında Lobjanidze topla buluştu. Ceza sahasına doğru ara pasında El Kaabi kaleci ile karşı karşıya kaldı ve arka direkteki Onur Ergün'e pasını aktardı. Onur'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



28. dakikada Onyekuru soldan hızla rakip yarı alan doğru ilerledi ve pasını ceza yayında bulunan Belhanda'ya aktardı. Belhanda'nın sert şutunda top az farkla auta gitti.

30. dakikada Riberio'nun kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor'da, Riberio'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze'nin arka direğe ortasında Kevin Varga, kaleci Ertaç ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ama Ertaç bu pozisyonda oldukça verimli geçiren oldu

35. dakikada El Kaabi'nin pasında topla buluşan Kamil Ahmet sağdan ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kevin Varga dokundu ama kaleci Ertaç son anda iki hamlede kale çizgisinden topu çıkardı.

38. dakikada Onyerkuru'nun pasında topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunu kaleci Erce son anda çeldi.

Stat: Hatay
Hakemler: Burak Şeker, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

Hatayspor: Erce, Sam Adekugbe, Falette, Recep, Kamil Ahmet, Riberio, Onur, Mehdi Boudjemaa xx, Lobjanidze, Kevin Varga, El Kaabi
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Vranjes, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Musa Çağıran, Aabid, Muhammed Mert, Sadık Baş, Dylan Louis, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Tayyip, Samet, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Belhanda, Yusuf, Assombalonga
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, İsmail Çokçalış, Akintola, Erhun Öztümer, Berk Yıldız, Gökhan İnler, Arda Kurtulan, Artem Dzyuba
Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Onur Ergün (dk. 21) (Hatayspor)

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Haber Editörü
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