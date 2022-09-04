Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)













28. dakikada Onyekuru soldan hızla rakip yarı alan doğru ilerledi ve pasını ceza yayında bulunan Belhanda'ya aktardı. Belhanda'nın sert şutunda top az farkla auta gitti.30. dakikada Riberio'nun kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor'da, Riberio'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze'nin arka direğe ortasında Kevin Varga, kaleci Ertaç ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ama Ertaç bu pozisyonda oldukça verimli geçiren oldu35. dakikada El Kaabi'nin pasında topla buluşan Kamil Ahmet sağdan ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kevin Varga dokundu ama kaleci Ertaç son anda iki hamlede kale çizgisinden topu çıkardı.38. dakikada Onyerkuru'nun pasında topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunu kaleci Erce son anda çeldi.: Hatay: Burak Şeker, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan: Erce, Sam Adekugbe, Falette, Recep, Kamil Ahmet, Riberio, Onur, Mehdixx, Lobjanidze, Kevin Varga, El KaabiYedekler: Abdullah Yiğiter, Vranjes, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Musa Çağıran, Aabid, Muhammed Mert, Sadık Baş, Dylan Louis, Bertuğ Yıldırım: Serkan Özbalta: Ertaç, Rodrigues, Tayyip, Samet, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Belhanda, Yusuf, Assombalonga: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, İsmail Çokçalış, Akintola, Erhun Öztümer, Berk Yıldız, Gökhan İnler, Arda Kurtulan, Artem Dzyuba: Vincenzo Montella: Onur Ergün (dk. 21) (Hatayspor)