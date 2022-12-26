Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları







15. Haftanın Sonuçları:







Galatasaray haftayı lider kapattı

Haftanın maçını kazanan Trabzonspor

Dünya Kupası için verilen aranın ardından, Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başladı. İşte 15. haftada alınan sonuçlar...HangiKredi Ümraniyespor 1-3 Medipol BaşakşehirFraport TAV Antalyaspor 0-2 MKE Ankaragücü Atakaş Hatayspor 1-1 Bitexen Giresunspor Kasımpaşa 1-2 Demir Grup Sivasspor Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe Adana Demirspor 2-1 VavaCars Fatih Karagümrük arabam.com Konyaspor 2-2 Corendon Alanyaspor Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş Galatasaray 2-1 İstanbulsporSpor Toto Süper Lig'in 15. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk etti. Bafetimbi Gomis'in 15 ve 37. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı kırmızılılar, 30 puanla haftayı lider kapattı. Konuk İstanbulspor ise haftayı 8 puanla 18. sırada tamamladı.Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının en önemli mücadelesinde Trabzonpspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Bordo mavililer 61. dakikada Maxi Gomez'le bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında da oyunun hakimi olan Trabzonspor, 90+11. dakikada Trezeguet'le bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Trabzonspor, puanını 26'ya yükselterek 5. sırada haftayı tamamladı. 29 puanda kalan sarı lacivertliler ise lider girdiği haftayı Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. olarak kapattı.