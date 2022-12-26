Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları

Dünya Kupası için verilen aranın ardından, Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başladı. İşte 15. haftada alınan sonuçlar...
15. Haftanın Sonuçları:
HangiKredi Ümraniyespor 1-3 Medipol Başakşehir
Fraport TAV Antalyaspor 0-2 MKE Ankaragücü Atakaş Hatayspor 1-1 Bitexen Giresunspor Kasımpaşa 1-2 Demir Grup Sivasspor Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe Adana Demirspor 2-1 VavaCars Fatih Karagümrük arabam.com Konyaspor 2-2 Corendon Alanyaspor Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş Galatasaray 2-1 İstanbulspor
Galatasaray haftayı lider kapattı
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk etti. Bafetimbi Gomis'in 15 ve 37. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı kırmızılılar, 30 puanla haftayı lider kapattı. Konuk İstanbulspor ise haftayı 8 puanla 18. sırada tamamladı.
Haftanın maçını kazanan Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının en önemli mücadelesinde Trabzonpspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Bordo mavililer 61. dakikada Maxi Gomez'le bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında da oyunun hakimi olan Trabzonspor, 90+11. dakikada Trezeguet'le bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Trabzonspor, puanını 26'ya yükselterek 5. sırada haftayı tamamladı. 29 puanda kalan sarı lacivertliler ise lider girdiği haftayı Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. olarak kapattı.