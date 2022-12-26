SPOR
26 Aralık 2022 - 21:07

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları

Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından Spor Toto Süper Lig yeniden başladı.

SPOR
26 Aralık 2022 - 21:07
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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları


Dünya Kupası için verilen aranın ardından, Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başladı. İşte 15. haftada alınan sonuçlar...

15. Haftanın Sonuçları:

HangiKredi Ümraniyespor 1-3 Medipol Başakşehir



Fraport TAV Antalyaspor 0-2 MKE Ankaragücü

Atakaş Hatayspor 1-1 Bitexen Giresunspor

Kasımpaşa 1-2 Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Adana Demirspor 2-1 VavaCars Fatih Karagümrük

arabam.com Konyaspor 2-2 Corendon Alanyaspor

Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş

Galatasaray 2-1 İstanbulspor

Galatasaray

Galatasaray haftayı lider kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk etti. Bafetimbi Gomis'in 15 ve 37. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı kırmızılılar, 30 puanla haftayı lider kapattı. Konuk İstanbulspor ise haftayı 8 puanla 18. sırada tamamladı.

Trabzonspor

Haftanın maçını kazanan Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının en önemli mücadelesinde Trabzonpspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Bordo mavililer 61. dakikada Maxi Gomez'le bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında da oyunun hakimi olan Trabzonspor, 90+11. dakikada Trezeguet'le bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Trabzonspor, puanını 26'ya yükselterek 5. sırada haftayı tamamladı. 29 puanda kalan sarı lacivertliler ise lider girdiği haftayı Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. olarak kapattı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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