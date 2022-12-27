SPOR
27 Aralık 2022 - 14:24

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta başlıyor! İşte haftanın maçları

Spor Toto Süper Lig'de hafta içi mesaisi başlıyor. İşte 16. haftanın programı ve öne çıkanları.

SPOR
27 Aralık 2022 - 14:24
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Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta başlıyor! İşte haftanın maçları


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası bugün oynanacak 3 karşılaşmayla başlıyor. Haftanın maçları ve öne çıkanları...

 

16. Hafta Fikstürü:

27 Aralık Salı:



17:00 MKE Ankaragücü - HangiKredi Ümraniyespor

17:00 Medipol Başakşehir FK - Fraport TAV Antalyaspor

20:00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor

28 Aralık Çarşamba:

17:00 İstanbulspor - Kasımpaşa

17:00 Corendon Alanyaspor - Yukatel Kayserispor

20:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor

29 Aralık Perşembe:

17:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

17:00 Bitexen Giresunspor - Gaziantep FK

20:00 Beşiktaş - Adana Demirspor

BAY Geçen Takım: arabam.com Konyaspor

Fenerbahçe

Fenerbahçe kötü gidişe son vermek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de art arda aldığı 2 mağlubiyetle zirvenin 1 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında çıkış arıyor. Atakaş Hatayspor ise eski Fenerbahçeli Volkan Demirel yönetiminde Kadıköy deplasmanında sürpriz yapma peşinde. Bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Trabzonspor

Trabzonspor'da hedef 3 puan

Geçtiğimiz haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle moralli kapatan Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen bordo mavililerde hedef 3 puan. Yarın akşam 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Galatasaray

Lider Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanında

Ligde 15. haftayı lider kapatan Galatasaray, bu hafta zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle ligin zirvesine oturan Galatasaray'da tek hedef liderliği sürdürmek. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 29 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Beşiktaş

Beşiktaş'ın konuğu Adana Demirspor

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 29 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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