Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta başlıyor! İşte haftanın maçları

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası bugün oynanacak 3 karşılaşmayla başlıyor. Haftanın maçları ve öne çıkanları...
16. Hafta Fikstürü:
27 Aralık Salı:
17:00 MKE Ankaragücü - HangiKredi Ümraniyespor 17:00 Medipol Başakşehir FK - Fraport TAV Antalyaspor 20:00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
28 Aralık Çarşamba:
17:00 İstanbulspor - Kasımpaşa 17:00 Corendon Alanyaspor - Yukatel Kayserispor 20:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor
29 Aralık Perşembe:
17:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray 17:00 Bitexen Giresunspor - Gaziantep FK 20:00 Beşiktaş - Adana Demirspor BAY Geçen Takım:
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Fenerbahçe kötü gidişe son vermek istiyor
Spor Toto Süper Lig'de art arda aldığı 2 mağlubiyetle zirvenin 1 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında çıkış arıyor. Atakaş Hatayspor ise eski Fenerbahçeli Volkan Demirel
yönetiminde Kadıköy deplasmanında sürpriz yapma peşinde. Bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20:00'de başlayacak. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Trabzonspor'da hedef 3 puan
Geçtiğimiz haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle moralli kapatan Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen bordo mavililerde hedef 3 puan. Yarın akşam 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.
Lider Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanında
Ligde 15. haftayı lider kapatan Galatasaray, bu hafta zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle ligin zirvesine oturan Galatasaray'da tek hedef liderliği sürdürmek. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 29 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Beşiktaş'ın konuğu Adana Demirspor
Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 29 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.