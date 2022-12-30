Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Haftanın sonuçları ve öne çıkanları...
16. Haftanın Sonuçları:
27 Aralık Salı:
MKE Ankaragücü 1-2 HangiKredi Ümraniyespor
Medipol Başakşehir FK 2-0 Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe 4-0 Atakaş Hatayspor
28 Aralık Çarşamba:
İstanbulspor 2-1 Kasımpaşa Corendon Alanyaspor 3-1 Yukatel Kayserispor VavaCars Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor
29 Aralık Perşembe:
Demir Grup Sivasspor 1-2 Galatasaray Bitexen Giresunspor 2-1 Gaziantep FK Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor BAY Geçen Takım:
arabam.com Konyaspor
Galatasaray 2022'yi lider kapattı
Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, ligin 16. haftasını liderlik koltuğunda kapattı. Barış Alper Yılmaz'ın 90+5. dakikada bulduğu golle galibiyete uzanan Galatasaray, 2022 senesini de lider kapatmış oldu.
Fenerbahçe moral buldu
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek moral buldu. Sarı lacivertliler puanını 32'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu.
Trabzonspor'a büyük şok
15. haftada evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden bordo mavililer, Fatih Karagümrük deplasmanından 4-1'lik sonuçla mağlup ayrıldı. Mağlubiyetle birlikte Bosnalı oyuncusu Edin Visca'yı da sakatlığa kurban veren Trabzonspor, çifte üzüntü yaşadı.