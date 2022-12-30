SPOR
30 Aralık 2022 - 00:53

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda 2022'nin son maç haftası sona erdi. Galatasaray seneyi ilk sırada tamamladı, ezeli rakibi Fenerbahçe ise yalnızca 1 puan gerisinde.

SPOR
30 Aralık 2022 - 00:53
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Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları


Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Haftanın sonuçları ve öne çıkanları...

16. Haftanın Sonuçları:

27 Aralık Salı:

MKE Ankaragücü 1-2 HangiKredi Ümraniyespor



Medipol Başakşehir FK 2-0 Fraport TAV Antalyaspor

Fenerbahçe 4-0 Atakaş Hatayspor

28 Aralık Çarşamba:

İstanbulspor 2-1 Kasımpaşa

Corendon Alanyaspor 3-1 Yukatel Kayserispor

VavaCars Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor

29 Aralık Perşembe:

Demir Grup Sivasspor 1-2 Galatasaray

Bitexen Giresunspor 2-1 Gaziantep FK

Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor

BAY Geçen Takım: arabam.com Konyaspor

GS

Galatasaray 2022'yi lider kapattı

Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, ligin 16. haftasını liderlik koltuğunda kapattı. Barış Alper Yılmaz'ın 90+5. dakikada bulduğu golle galibiyete uzanan Galatasaray, 2022 senesini de lider kapatmış oldu.

FB

Fenerbahçe moral buldu

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek moral buldu. Sarı lacivertliler puanını 32'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu.

TS

Trabzonspor'a büyük şok

15. haftada evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden bordo mavililer, Fatih Karagümrük deplasmanından 4-1'lik sonuçla mağlup ayrıldı. Mağlubiyetle birlikte Bosnalı oyuncusu Edin Visca'yı da sakatlığa kurban veren Trabzonspor, çifte üzüntü yaşadı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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