Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları







16. Haftanın Sonuçları:

27 Aralık Salı:







28 Aralık Çarşamba:

29 Aralık Perşembe:

Galatasaray 2022'yi lider kapattı





Fenerbahçe moral buldu





Trabzonspor'a büyük şok

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. Haftanın sonuçları ve öne çıkanları...MKE Ankaragücü 1-2 HangiKredi ÜmraniyesporMedipol Başakşehir FK 2-0 Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe 4-0 Atakaş Hataysporİstanbulspor 2-1 Kasımpaşa Corendon Alanyaspor 3-1 Yukatel Kayserispor VavaCars Fatih Karagümrük 4-1 TrabzonsporDemir Grup Sivasspor 1-2 Galatasaray Bitexen Giresunspor 2-1 Gaziantep FK Beşiktaş 1-0 Adana Demirsporarabam.com KonyasporDemir Grup Sivasspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, ligin 16. haftasını liderlik koltuğunda kapattı. Barış Alper Yılmaz'ın 90+5. dakikada bulduğu golle galibiyete uzanan Galatasaray, 2022 senesini de lider kapatmış oldu.Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek moral buldu. Sarı lacivertliler puanını 32'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu.15. haftada evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden bordo mavililer, Fatih Karagümrük deplasmanından 4-1'lik sonuçla mağlup ayrıldı. Mağlubiyetle birlikte Bosnalı oyuncusu Edin Visca'yı da sakatlığa kurban veren Trabzonspor, çifte üzüntü yaşadı.