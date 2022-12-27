Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu







16. Haftanın Hakemleri:

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Atilla Karaoğlan maç alamadı

Dünya Kupası arası sonrası geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig, 15. hafta maçları ile tekrardan başladı. Son yılların en çekişmeli sezonunda ara sonrası ilk hafta liderlik koltuğu değişti. Galatasaray'ın evinde İstanbulspor'u 2-1 yenerek Trabzon'da çelme yiyen Fenerbahçe'nin önüne geçti. 15. hafta sonrasında ise gözler hafta içinde oynanacak maçlara çevrildi. Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Yardımcı hakemler de yine Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında olduğu gibi algoritma (Dijital Atama Yöntemi) ile atandı.MKE Ankaragücü - HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz Medipol Başakşehir FK - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Sarper Barış SakaCorendon Alanyaspor - Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit ÖztürkDemir Grup Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar Bitexen Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali ŞanşalanSpor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta görev yapan Atilla Karaoğlan, 16. haftada görev alamadı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Gaziantep FK oyuncusu Stelios Kitsiou ile Beşiktaşlı Georges-Kevin N'Koudou arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Kitsiou, yüzünü tutarak yerde kaldı. Karaoğlan, Beşiktaş oyuncusu N'Koudou'ya sarı kart gösterdi. Daha sonra karşılaşmanın VAR hakemİ Serkan Tokat, kendisini pozisyonu tekrar izlemesi için VAR'a davet etti. Pozisyonu uzun süre VAR'da inceleyen karşılaşmanın hakemi, kararını değiştirmedi. Karaoğlan'ın pozisyonda kırmızı kartına başvurmaması tartışmalara yol açtı ve futbol dünyasını ikiye böldü.