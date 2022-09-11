Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Maçtan dakikalar: (İlk yarı)12. dakikada Gradel'in serbest vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Jensen uzaklaştırmayı başardı.
40. dakikada Charisis'in pasında topla buluşan Dia Saba'nın ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı..Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata YıldırımDG Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Charisis, Ulvestad, Dia Saba, N'jie, Gradel, Yatabare
Yedekler: Muammer, Appindangoye, Cofie, Yalçın, Camara, Angielski, Musa, Hakan, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbayİstanbulspor: Jensen, Okan, Mehmet, Duhan, Oğuzhan, Melih, Muammer, Ali, Topali, Ethemi, İbrahim
Yedekler: Alp, Abdullah, Cajic, Owusu, Emir, Ebert, Inainfe, Guri, Kağan, Mehremic
Teknik Direktör: Osman Zeki KorkmazSarı kart: Ulvestad (D.G. Sivasspor)