Trendyol Süper Lig: Bellona Kayserispor - Eyüpspor Maçında İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig Maç Raporu

Bugün oynanan Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bellona Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın Detayları

Maçın başlama düdüğünden itibaren heyecan dolu anlar yaşandı. 1. dakikada Caner Erkin tarafından sol kanattan yapılan ortada, Thiam ceza sahasında yükseldi ancak vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

22. dakikada Eyüpspor, 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Saiz’in ara pasıyla buluşan Midtsjö, ceza sahasında Thiam’ı gördü. Thiam, topu ağlarla buluşturdu.

36. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu’nun ara pasıyla topla buluşan Saiz, bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Böylece Eyüpspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Bu sonuçla, Eyüpspor önemli bir avantaj elde etti ve ikinci yarı için umutlarını artırdı.