Fenerbahçe, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıda Üstünlük Kurdu

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin mücadelesinin ilk yarısını sarı-lacivertliler 2-0 önde kapattı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:08
Fenerbahçe, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıda Üstünlük Kurdu

Futbol: Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Kasımpaşa ve Fenerbahçe takımları karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe'nin İlk Gözü

Maçın 22. dakikasında, Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Saint-Maximin, rakibini geride bırakarak yaptığı plase vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi.

Kasımpaşa'nın Cevabı

24. dakikada Kasımpaşa, Da Costa ile etkili bir atak gerçekleştirdi. Ceza sahası dışındaki sağ çaprazdan yaptığı sert şutta, meşin yuvarlak az bir farkla dışarı çıktı.

Penaltı ile Farkı İkiye Çıkarma

Mücadelenin 37. dakikasında Fenerbahçe, penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, Opoku'yu geçerken rakip futbolcunun müdahalesi sonucu yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem, penaltı kararı verdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Tadic, düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

Sonuç olarak, ilk yarıyı Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki iddiasını sürdürmesini sağladı.

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