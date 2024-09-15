Osmaniye'de Akdeniz Off-Road Kupası Coşkusu Yaşandı

Osmaniye'de gerçekleştirilen Akdeniz Off-Road Kupası, 20 araç ve 32 sporcunun katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:40
Osmaniye'de Akdeniz Off-Road Kupası Coşkusu Yaşandı

Akdeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışı Osmaniye'de Yapıldı!

Akdeniz Off-Road Kupası'nın ikinci ayağı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kadirli Kaymakamlığı, Kadirli Belediyesi, Kadirli Offroad Spor Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen bu etkinlik, merhum CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü anısına yapıldı.

Yarış Parkuru ve Katılımcılar

Yarış, Topraktepe Köyü'nde oluşturulan özel parkurda düzenlendi. Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Çebi tarafından verilen startla başlayan etkinlik, 4 etap ve 3 turdan oluştu. Farklı illerden katılan 20 araç, zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.

Heyecan Dolu Anlar

32 sporcunun katıldığı yarışta, sporcular çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarla mücadele ederek birinci olabilmek için ter döktü. Genel klasmandaki başarılarla öne çıkan isimler ise şöyle sıralandı:

  • Genel Klasman: **Cumhur Küçükdevlet** ve **Emrullah Gözüboz**
  • S2: **Hakan Bilecen** ve **Murat Gültekin**
  • S3: **Cumhur Küçükdevlet** ve **Emrullah Gözüboz**
  • S4: **Rabit Emek** ve **Salih Kolsuz**
  • SSV: **Mehmet Demirel** ve **Fettah Yiğit**

Teşekkür ve Anma

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, katılımcılara yaptığı konuşmada, "Bu sporun çok önemli olduğunu ve yoğun ilgiden dolayı bunun farkına varıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan merhum Mehmet Orhun Döğüşçü'yü de saygıyla anıyoruz." dedi.

Gösteriler ve Etkinlikler

Etkinlik sırasında bazı motosiklet grupları zorlayıcı gösteriler yaparak katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe...

Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti. Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı. Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

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