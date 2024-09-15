Ankara'da Büyükler ve Gençler Eskrim Turnuvası Tamamlandı

Ankara'da düzenlenen eskrim turnuvası büyükler ve gençler kategorisinde ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:30
Ankara'da Büyükler ve Gençler Eskrim Turnuvası Tamamlandı

Ankara'daki Eskrim Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti

Başkent Ankara'da gerçekleştirilen Büyükler Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Açık Turnuvası sona erdi. Türkiye Eskrim Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, turnuvada gençler kategorisinin ardından büyükler kategorisinde de ödüller dağıtıldı.

Büyükler Kategorisinde Şampiyonlar Belli Oldu

Büyükler flöre dalında Sarp Öztürk ve Alara Atmaca zafere ulaşırken, epe branşında ise Doruk Erolçevik ve Aleyna Ertürk birincilik elde etti.

Geniş Katılım ve Rekabetçi Atmosfer

Turnuvaya, Türkiye'nin 23 farklı ilinden toplam 414 sporcu katıldı ve kıyasıya bir rekabet ortamı yaşandı. Bu turnuva, eskrim sporuna olan ilgiyi artırırken, genç yeteneklerin de kendilerini gösterme fırsatı bulmasını sağladı.

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