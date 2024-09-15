MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan Dönemi Sona Erdi

MKE Ankaragücü'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in köklü ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, iki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtildi.

Resmi Açıklama

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, Cihat Arslan'a emeklerinden dolayı teşekkür edilerek, kariyerinin devamında başarılar dilendi. Açıklamanın detayları şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Cihat Arslan'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Cihat Arslan Döneminin Değerlendirilmesi

MKE Ankaragücü, sezonun başında göreve gelen Cihat Arslan yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayarak istediği başarıyı elde edemedi. Bu sonuçların ardından kulüp, yeni bir strateji ile yoluna devam etme kararı aldı.