MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan Dönemi Sona Erdi

MKE Ankaragücü, teknik direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:53
MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan Dönemi Sona Erdi

MKE Ankaragücü'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in köklü ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, iki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtildi.

Resmi Açıklama

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, Cihat Arslan'a emeklerinden dolayı teşekkür edilerek, kariyerinin devamında başarılar dilendi. Açıklamanın detayları şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Cihat Arslan'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Cihat Arslan Döneminin Değerlendirilmesi

MKE Ankaragücü, sezonun başında göreve gelen Cihat Arslan yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayarak istediği başarıyı elde edemedi. Bu sonuçların ardından kulüp, yeni bir strateji ile yoluna devam etme kararı aldı.

İLGİLİ HABERLER

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıda Üstünlük Kurdu
2
MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan Dönemi Sona Erdi
3
Osmaniye'de Akdeniz Off-Road Kupası Coşkusu Yaşandı
4
Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçında Öne Çıkan Detaylar
5
La Liga'da Barcelona Fark Yaratıyor
6
Fenerbahçe Derbi Öncesi Kasımpaşa'yı Mağlup Etti
7
Esenler Erokspor'un Deplasmandaki Başarısı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları