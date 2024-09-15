Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Görele Belediyespor Zafere Ulaştı

Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 29-28 yenerek 3. haftayı galibiyetle kapattı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:57
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Görele Belediyespor Zafere Ulaştı

Görele Belediyespor'dan Zorlu Bir Galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Görele Belediyespor, ev sahibi olduğu 13 Şubat Spor Salonu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. İlk yarıda Görele Belediyespor ekip olarak iyi bir performans sergileyerek, ilk devreyi 17-16 önde tamamladı.

İkinci Devrede Üstünlük Sürdü

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyarak, maçı 29-28’lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Görele Belediyespor, Süper Lig'deki mücadelesine galibiyetle devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıda Üstünlük Kurdu
2
MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan Dönemi Sona Erdi
3
Osmaniye'de Akdeniz Off-Road Kupası Coşkusu Yaşandı
4
Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçında Öne Çıkan Detaylar
5
La Liga'da Barcelona Fark Yaratıyor
6
Fenerbahçe Derbi Öncesi Kasımpaşa'yı Mağlup Etti
7
Esenler Erokspor'un Deplasmandaki Başarısı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları