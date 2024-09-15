Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Görele Belediyespor Zafere Ulaştı

Görele Belediyespor'dan Zorlu Bir Galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Görele Belediyespor, ev sahibi olduğu 13 Şubat Spor Salonu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. İlk yarıda Görele Belediyespor ekip olarak iyi bir performans sergileyerek, ilk devreyi 17-16 önde tamamladı.

İkinci Devrede Üstünlük Sürdü

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyarak, maçı 29-28’lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Görele Belediyespor, Süper Lig'deki mücadelesine galibiyetle devam etti.