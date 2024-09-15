Trendyol Süper Lig'de Göz Dolduran Maç: Bellona Kayserispor - ikas Eyüpspor 2-2

Trendyol Süper Lig Maçı: Bellona Kayserispor ile ikas Eyüpspor Karşı Karşıya

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Bellona Kayserispor ile ikas Eyüpspor arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Her iki takım da sahada büyük bir mücadele sergiledi.

Maçın Kısa Özeti

Karşılaşmanın 65. dakikasında Bellona Kayserispor, farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta, Kartal Kayra Yılmaz'ın ortası, Talha Sarıaslan tarafından kafayla indirilerek Arif Kocaman'a ulaştı ve Kocaman, topu filelere gönderdi. Sonuç: 1-2.

69. dakikada, Kayserispor'dan Nazon'un ceza sahası dışından sert bir şut atmasıyla eşitlik sağlandı. Top filelerle buluşarak, durumu 2-2'ye getirdi.

Son Anlar

Maçın sonlarına doğru, 90+4. dakikada Bruno'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş, direkte patladı ve pozisyon değerlendirilmedi.

Maç sonunda, her iki takım da 1’er puan alarak sahadan ayrıldı ve heyecan dolu mücadele izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.