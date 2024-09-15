Fenerbahçe Kasımpaşa'yı Deplasmanda Mağlup Etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 19:09
Fenerbahçe Kasımpaşa'yı Deplasmanda Mağlup Etti

Fenerbahçe'nin İhtişamlı Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın Önemli Anları

64. dakikada, Fenerbahçe'nin Tadic tarafından kullanılan köşe atışında, ceza sahasına yapılan ortada Dzeko ön direğe yükseldi. Direkten gelen topa Çağlar Söyüncü kale çizgisinin dibinden vurmaya çalıştı ancak top dışarıya çıktı.

86. dakikada, Fall'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara, uzak mesafeden sert bir şut çekti fakat top üstten auta gitti.

89. dakikada ise Fall'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği top, Ben Ouanes'in önünde kaldı. Ouanes’in sol çaprazdan yaptığı vuruş, uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Maç Sonucu

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyet, Fenerbahçe için önemli bir üç puan anlamına geliyor.

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